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Eingestellt
Stylingträume gehen in Erfüllung
Willkommen in der Welt der Frau. Der Girl Glam-Multistyler besitzt fünf Stylingaufsätze, damit Sie Ihren Style regelmäßig ändern können. Der perfekte Styler für schicke Frauen, die gerne Ihren eigenen Weg gehen möchten.
5 Aufsätze
Die Keramikplatten gleiten mühelos durch Ihr Haar und verleihen perfekte Glättung und Glanz.
Mit diesem Zubehörteil erhält Ihr Haar einen frechen Look.
Folgen Sie einfach den Konturen, um wunderschöne Korkenzieherlocken zu stylen – es war noch nie so einfach!
4.0
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Stefanie86
11/10/2012
Nederland
Verifizierter Käufer
Veelzijdig. Voor verschillende soorten krullen, wafels en stijlen. Ideaal.
Veel verschillende kopstukken, waardoor het product veelzijdig te gebruiken is. Voor ieder wat wils. Kopstukken zijn gemakkelijk te verwisselen. Jammer van het kinderlijke uiterlijk. Soms blijven haren hangen in het stijl gedeelte als je niet de haren precies tussen het stijlgedeelte doet. Je krijgt er ook een handige opbergtas, spiegeltje en haarspeldjes bij. Voor wafels moet je geduld hebben, wat ik doe; ik klem vaak met mn handen de wafeltang nog strakker, zodat de wafels nog mooier worden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP4680/01 Multistyler verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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leintje
11/10/2012
Nederland
Veelzijdig. Voor verschillende soorten krullen, wafels en stijlen. Ideaal.
Veel verschillende kopstukken, waardoor het product veelzijdig te gebruiken is. Voor ieder wat wils. Kopstukken zijn gemakkelijk te verwisselen. Jammer van het kinderlijke uiterlijk. Soms blijven haren hangen in het stijl gedeelte als je niet de haren precies tussen het stijlgedeelte doet. Je krijgt er ook een handige opbergtas, spiegeltje en haarspeldjes bij. Voor wafels moet je geduld hebben, wat ik doe; ik klem vaak met mn handen de wafeltang nog strakker, zodat de wafels nog mooier worden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP4680/01 Multistyler verfasst
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