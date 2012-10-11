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Eingestellt
Stylingträume gehen in Erfüllung
Willkommen in der Welt der Frau. Der Girl Glam-Multistyler besitzt fünf Stylingaufsätze, damit Sie Ihren Style regelmäßig ändern können. Der perfekte Styler für schicke Frauen, die gerne Ihren eigenen Weg gehen möchten.
5 Aufsätze
Keramik ist von Natur aus mikroskopisch glatt und haltbar und eignet sich daher bestens als Material für Platten von Haarglättern. Die Platten gleiten mühelos durch Ihr Haar, und es wird perfekt glänzend.
Die Keramikplatten gleiten mühelos durch Ihr Haar und verleihen perfekte Glättung und Glanz.
Mit diesem Zubehörteil erhält Ihr Haar einen frechen Look.
4.0
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
leintje
11/10/2012
Nederland
Veelzijdig. Voor verschillende soorten krullen, wafels en stijlen. Ideaal.
Veel verschillende kopstukken, waardoor het product veelzijdig te gebruiken is. Voor ieder wat wils. Kopstukken zijn gemakkelijk te verwisselen. Jammer van het kinderlijke uiterlijk. Soms blijven haren hangen in het stijl gedeelte als je niet de haren precies tussen het stijlgedeelte doet. Je krijgt er ook een handige opbergtas, spiegeltje en haarspeldjes bij. Voor wafels moet je geduld hebben, wat ik doe; ik klem vaak met mn handen de wafeltang nog strakker, zodat de wafels nog mooier worden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP4680/01 Multistyler verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Stefanie86
11/10/2012
Nederland
Verifizierter Käufer
Veelzijdig. Voor verschillende soorten krullen, wafels en stijlen. Ideaal.
Veel verschillende kopstukken, waardoor het product veelzijdig te gebruiken is. Voor ieder wat wils. Kopstukken zijn gemakkelijk te verwisselen. Jammer van het kinderlijke uiterlijk. Soms blijven haren hangen in het stijl gedeelte als je niet de haren precies tussen het stijlgedeelte doet. Je krijgt er ook een handige opbergtas, spiegeltje en haarspeldjes bij. Voor wafels moet je geduld hebben, wat ik doe; ik klem vaak met mn handen de wafeltang nog strakker, zodat de wafels nog mooier worden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP4680/01 Multistyler verfasst
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