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Eingestellt
Kreative Looks, gleichzeitige Pflege
Unzählige Stylingmöglichkeiten. Der SalonMultistylist 8 in 1 bietet acht verschiedene Keramik-Styling-Aufsätze für absolute Freiheit beim Styling.
Keramik ist von Natur aus mikroskopisch glatt und haltbar und eignet sich daher bestens als Material für Platten von Haarglättern. Die Platten gleiten mühelos durch Ihr Haar, und es wird perfekt glänzend.
Mit der schicken Aufbewahrungstasche schützen Sie Ihren Haarglätter nicht nur, sondern bewahren ihn auch mit Stil auf. Die Tasche ist im Lieferumfang enthalten.
Verwenden Sie die Haarspangen zum Unterteilen der Haare. So können Sie Ihr Haar einfach stylen.
3.4
von 5
10
Bewertungen
80%
empfehlen dieses Produkt.
whjsmulders
04/12/2011
Nederland
Prima product
Product voldoet volledige aan de gestelde eisen waarvoor het bestemd is.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SalonMultistylist HP4696/22 Multistyler verfasst
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NadjaN
13/07/2016
Deutschland
Nach einige Jahre immer noch gut
Ich besitze dieses Set jetzt schon ein paar Jahre und es funktioniert heute noch genauso wie damals. Die Handhabung ist recht simpel, ich persönlich bin nur etwas Hitze empfindlich und warte kurz bevor ich Wechsel oder anfange zu frisieren. Das Ergeniss der verschiedensten Aufsätze ist tadellos und mit der richtigen Pflege auch lange haltbar. Durch die praktische Tasche und gut zum verstauen.
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Diese Bewertung wurde für SalonMultistylist HP4696/10 Multi-Styler verfasst
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Lilw1
21/06/2014
United Kingdom
Please put a video
Its nice but I cant use it well please put a video on net About how to use. Thanks
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP4696/37 Multi-Styler verfasst
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Diese Bewertung wurde für HP4696/37 Multi-Styler verfasst