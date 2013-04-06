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Eingestellt

Multi-Styler

HP4698/10

4.2
| (20) Bewertungen | 80% empfehlen dieses Produkt.
Mehr kreative Looks, gleichzeitige Pflege
Unzählige Stylingmöglichkeiten. Der SalonMultistylist 10 in 1 bietet zehn verschiedene Keramik-Styling-Aufsätze für absolute Freiheit beim Styling.
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Keramikplatten für ausgezeichnete Gleitfähigkeit und glänzendes Haar

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Keramik ist von Natur aus mikroskopisch glatt und haltbar und eignet sich daher bestens als Material für Platten von Haarglättern. Die Platten gleiten mühelos durch Ihr Haar, und es wird perfekt glänzend.

13-teiliges Haarstyler-Set für grenzenlose Stylingmöglichkeiten

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Mit den vielseitigen Stylingprodukten können Sie jeden erdenklichen Look verwirklichen. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf!

Aufsteckbürste für mehr Volumen und schöne Wellen

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Dieses Zubehörteil kann einfach aufgesteckt werden und eignet sich für mehr Volumen und einen schönen welligen Look.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.2

von 5

20

Bewertungen

80%

empfehlen dieses Produkt.

1

06/04/2013

Deutschland

Deutschland

Dieser Multi-Styler lässt sich auf jeden Fall weiterempfehlen

Ich bin im Internet auf dieses Produkt aufmerksam geworden und es stach mir gleich ins Auge. Es hat die fabelhafte Eigenschaft von mehreren Kombinationsmäglichkeiten mit nur einem Gerät, so kann man sich den Kauf eines z.B. zusätzlichen Glätteisens sparen. Zudem ist es eine Anschaffung, bei der das Preisleistungsverhältnis auf jeden Fall übereinstimmt. Ich würde dieses Produkt jedem weiterempfehlen, der noch nicht über derartige Geräter verfügt.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HP4698/22 Multi-Styler verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HP4698/22 Multi-Styler verfasst

27/08/2011

Deutschland

Deutschland

Top Gerät

Top Gerät spitzen Preis. Kann das Gerät nur weiteremfehlen. Top preis Leistungs-Verhältnis Philips halt und kein billig Müll! 1+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HP4698/10 Multi-Styler verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HP4698/10 Multi-Styler verfasst

16/09/2010

Deutschland

Deutschland

Super!

Ich bin mit meinem Einkauf sehr zufrieden. Es gibt viele Möglichkeiten, damit ich meine Haare style. Eine tolle Kombination. Ich empfehle auf jeden Fall ;) Danke Philips :)

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HP4698/22 Multi-Styler verfasst

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Diese Bewertung wurde für HP4698/22 Multi-Styler verfasst

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