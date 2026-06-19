Volumendiffusor mit Keramik für zusätzlichen Schutz und mehr Volumen

Der Volumendiffusor trocknet das Haar schnell und gleichmäßig, verhindert gekraustes Haar und gibt Volumen. Der Diffusor ist mit hochwertigem Keramik überzogen. So wird das Haar geschützt, und es wird weicher und glänzender. Dank dieser Eigenschaften eignet sich der Volumendiffusor perfekt für gesund aussehende Locken und schwungvolles Styling.