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Eingestellt

SalonDryHaartrockner

HP4940/00

4.3
| (4) Bewertungen
Perfekter Halt – immer und überall
Dieser Haartrockner muss überall mit. Der SalonDry Travel ist so klein, dass er in wirklich jede Reisetasche passt. Mit 1600 W Trockenleistung gehört dieser Haartrockner in jedes Reisegepäck.
Alle Vorteile anzeigen

SalonDry Reisehaartrockner

Perfekter Halt – immer und überall

  • 1600 W

  • Einklappbar

  • Weltweite Spannung

  • Reisetasche

1600 W für schonendes Trocknen

1600 W für schonendes Trocknen

Dieser 1600 W Haartrockner erzeugt einen optimalen Luftstrom und optimale Trockenleistung für täglich schöne Ergebnisse.

Drei flexible Einstellungen für mehr Kontrolle

Drei flexible Einstellungen für mehr Kontrolle

Die erforderliche Gebläsestufe und Wärme können für ein perfektes Ergebnis einfach angepasst werden. Drei flexible Einstellungen ermöglichen präzises Styling.

Einklappbarer Griff für einfaches Transportieren

Einklappbarer Griff für einfaches Transportieren

Dieser Haartrockner verfügt über einen einklappbaren Griff. So kann dieser kleine, kompakte Haartrockner selbst bei wenig Platz verstaut werden, und Sie können ihn praktisch überall hin mitnehmen.

Technische Daten

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Handbücher und Dokumentation

Benutzerhandbuch

  • PDF Datei, 1012.5 kB
  • 2 June 2022

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