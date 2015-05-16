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Eingestellt
HP4992/00
Das Gerät, das Friseure zu Hause verwenden würden
Möchten Sie Ihre Haare wie beim Profi trocknen? Mit dem SalonDry Pro mit 2000 W Trockenleistung und einem professionellen AC-Motor erzielen Sie Stylingergebnisse wie im Friseursalon.
2.000 W
Dieser Haartrockner mit einer professionellen Leistung von 2000 W erzeugt einen starken Luftstrom. Durch die daraus resultierende Gebläseleistung können Sie Ihr Haar schneller und einfacher trocknen und stylen.
Dieser Motortyp wurde speziell für den Profi-Markt entwickelt und bietet zahlreiche Vorteile. Am wichtigsten ist die um 50 % längere Lebensdauer im Vergleich zu anderen Motoren. Darüber hinaus verfügt er über einen besonders leistungsstarken Luftstrom für schnelles und effektives Trocknen.
Die erforderliche Gebläsestufe und Wärme können für perfektes Styling einfach angepasst werden. Sechs unterschiedliche Einstellungen ermöglichen volle Kontrolle für präzises Styling.
4.0
von 5
4
Bewertungen
MST1
16/05/2015
Österreich
Super Performance
ein fön mit power und dies seit vielen jahren! liegt gut in der hand ...
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SalonDry Pro AC HP4992/00 Haartrockner verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SalonDry Pro AC HP4992/00 Haartrockner verfasst
Kristel-09
16/08/2021
Nederland
Na 15 jaar nog steeds als nieuw
Ik heb deze föhn inmiddels meer dan 15 jaar en hij doet het nog net zo goed als de eerste dag dat ik hem kreeg. Ben er onwijs blij mee! Ook de koel stand is erg fijn bij het stylen.
Vorteile
Koelstand en betrouwbaar
Nachteile
Koelstand mag misschien nog ietsje koeler
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SalonDry Pro AC HP4992/00 Föhn verfasst
Datum der Verwendung 2019-08-16
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SalonDry Pro AC HP4992/00 Föhn verfasst
Datum der Verwendung 2019-08-16
Silvija
07/10/2017
Sverige
Bästa köpet
Bra funktioner, lätt och torkar snabbt. Riktigt frisör hårfön.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer verfasst