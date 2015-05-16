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SalonDry Pro ACHaartrockner

HP4992/00

4

| (4) Bewertungen

Das Gerät, das Friseure zu Hause verwenden würden

Möchten Sie Ihre Haare wie beim Profi trocknen? Mit dem SalonDry Pro mit 2000 W Trockenleistung und einem professionellen AC-Motor erzielen Sie Stylingergebnisse wie im Friseursalon.

Alle Vorteile anzeigen

SalonDry Pro AC

Das Gerät, das Friseure zu Hause verwenden würden

  • 2.000 W

Professionelle Leistung von 2000 W für ein perfektes Ergebnis wie vom Friseur

Professionelle Leistung von 2000 W für ein perfektes Ergebnis wie vom Friseur

Dieser Haartrockner mit einer professionellen Leistung von 2000 W erzeugt einen starken Luftstrom. Durch die daraus resultierende Gebläseleistung können Sie Ihr Haar schneller und einfacher trocknen und stylen.

Professioneller AC-Motor für 50 % längere Lebensdauer

Professioneller AC-Motor für 50 % längere Lebensdauer

Dieser Motortyp wurde speziell für den Profi-Markt entwickelt und bietet zahlreiche Vorteile. Am wichtigsten ist die um 50 % längere Lebensdauer im Vergleich zu anderen Motoren. Darüber hinaus verfügt er über einen besonders leistungsstarken Luftstrom für schnelles und effektives Trocknen.

Sechs flexible Gebläse- und Temperaturstufen für volle Kontrolle

Sechs flexible Gebläse- und Temperaturstufen für volle Kontrolle

Die erforderliche Gebläsestufe und Wärme können für perfektes Styling einfach angepasst werden. Sechs unterschiedliche Einstellungen ermöglichen volle Kontrolle für präzises Styling.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.0

von 5

4

Bewertungen

4
3
2

16/05/2015

Österreich

Österreich

Super Performance

ein fön mit power und dies seit vielen jahren! liegt gut in der hand ...

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SalonDry Pro AC HP4992/00 Haartrockner verfasst

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Diese Bewertung wurde für SalonDry Pro AC HP4992/00 Haartrockner verfasst

16/08/2021

Nederland

Nederland

Na 15 jaar nog steeds als nieuw

Ik heb deze föhn inmiddels meer dan 15 jaar en hij doet het nog net zo goed als de eerste dag dat ik hem kreeg. Ben er onwijs blij mee! Ook de koel stand is erg fijn bij het stylen.

Vorteile

Koelstand en betrouwbaar

Nachteile

Koelstand mag misschien nog ietsje koeler

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Diese Bewertung wurde für SalonDry Pro AC HP4992/00 Föhn verfasst

Datum der Verwendung 2019-08-16

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Datum der Verwendung 2019-08-16

07/10/2017

Sverige

Sverige

Bästa köpet

Bra funktioner, lätt och torkar snabbt. Riktigt frisör hårfön.

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Diese Bewertung wurde für SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer verfasst

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