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Eingestellt

Double ContourLadyshave Sensitive

HP6366/00

3

| (50) Bewertungen

Stark bei der Rasur, sanft zur Haut

Der Philips Double Contour Sensitive Damenrasierer wurde für die Bedürfnisse der modernen Frau entwickelt. Dieser innovative Damenrasierer mit doppelten Scherfolien schützt Ihre Haut und ermöglicht schöne, glatte Ergebnisse.

Alle Vorteile anzeigen

Ultimatives Rasieren mit 3-in-1-Hautpflege

Stark bei der Rasur, sanft zur Haut

  • 5 in 1, Ladyshaver

  • Nass/trocken

Aloe Vera-Streifen für mehr Feuchtigkeit

Aloe Vera-Streifen für mehr Feuchtigkeit

Der integrierte Aloe Vera-Streifen erhöht den Feuchtigkeitsgehalt Ihrer Haut und sorgt für eine glatte und sichere Rasur.

Bis zu 40 Minuten im Akkubetrieb rasieren

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Rasieren wo es Ihnen gefällt mit diesem kabellosen Ladyshaver

Nass- und Trockenrasur

Nass- und Trockenrasur

Auch für die Anwendung unter der Dusche geeignet

Technische Daten

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3.0

von 5

50

Bewertungen

20/10/2013

Suisse

Suisse

Ladyshave

Ich habe Ladyshave probiert. Ich bin sehr zufrieden, weil Ladyshave gut funktioniert. Ich verwende Ladyshave gerne. Ladyshave ist bequem für unterwegs. Beim Rasieren kann man Ladyshave sowohl für eine Trocken- als auch für eine Nassrasur verwenden. Ladyshave kann ein schönes Geschenk sein. Ich will Ladyshave für meine Freundin als Geschenk kaufen. Ich finde Ladyshave ausgezeichnet. Der Design ist prima. Das Ergebnis ist fantastisch.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Double Contour HP6366/00 Ladyshave Sensitive verfasst

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20/10/2013

Suisse

Suisse

Ladyshave

Ich habe Ladyshave probiert. Ich bin sehr zufrieden, weil Ladyshave gut funktioniert. Ich verwende Ladyshave gerne. Ladyshave ist bequem für unterwegs. Beim Rasieren kann man Ladyshave sowohl für eine Trocken- als auch für eine Nassrasur verwenden. Ladyshave kann ein schönes Geschenk sein. Ich will Ladyshave für meine Freundin als Geschenk kaufen. Ich finde Ladyshave ausgezeichnet. Der Design ist prima. Das Ergebnis ist fantastisch.

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11/08/2015

Deutschland

Deutschland

nur trocken genutzt-sehr zufrieden

Zu mir und meiner Haut: Ich habe immer epiliert, hatte aber nach einem Jahr so starke Verwachsungen und Pickelchen, das ich mich dennoch komplett verhüllt habe, also stieg ich um aufs Nassrasieren. An sich schön gründlich, jedoch vor allem an den Beinen im Sommer (da öfters nötig, soll ja immer schön Glatt sein) kam es zu Auschlag, sogenannte Rasierpocken. Sah natürlich auch wieder nicht schön aus, also wieder verhüllen. Die Lösung: Das Produkt ist ein echter Handschmeichler, lässt sich sehr einfach bedienen und macht eine schöne glatte Haut. Benutzt wird er bei mir nur zur Trockenrasur für Arme und Beine- ab und zu auch für die Bikini-Zone. Leider reizt er meine Haut unter den Achseln zu stark, davon bekomme ich Ausschlag und musste daher an dieser Körperpartie wieder auf die herkömmliche Nassrasur umsteigen. Vermutlich liegt es aber daran, dass ich an dieser Stelle sehr empfindlich bin. Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden mit der Rasur- man kann sie jetzt in den heißen Tagen bedenkenlos jeden Tag durchführen, ohne das Irritationen auftreten, wie eben meist beim Nass rasieren. Fazit:Ist schnell zur Hand und liegt auch gut in der Hand und wenn man langsam gegen die Wuchsrichtung über die Haut geht- ist das Ergebnis absolut in Ordnung. Bin begeistert.

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Diese Bewertung wurde für Double Contour HP6366/00 Ladyshave Sensitive verfasst

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