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Eingestellt
HP6370/00
Stark bei der Rasur, sanft zur Haut
Der Philips Double Contour Sensitive Damenrasierer wurde für die Bedürfnisse der modernen Frau entwickelt. Dieser innovative Damenrasierer mit doppelten Scherfolien schützt Ihre Haut und ermöglicht schöne, glatte Ergebnisse.
5 in 1 Ladyshave
Der Kammaufsatz unterstützt Sie beim präzisen und hautschonenden Trimmen und Stylen bestimmter Körperpartien, wie z. B. der Bikinizone.
Der integrierte Aloe Vera-Streifen erhöht den Feuchtigkeitsgehalt Ihrer Haut und sorgt für eine glatte und sichere Rasur.
Scherkopf für Bikinizone zum präzisen Trimmen und Stylen der Bikinizone
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt
2.6
von 5
58
Bewertungen
Sandra23
11/06/2012
Deutschland
Super Produkt...gerade für empfindliche Haut
Ich habe mir den Philips Double Contour Ladyshave Sensitive HP6370/00 5 in 1 Ladyshave gekauft, da ich durch eine Nassrasur meistens Irritationen bekommen habe und das vor allem in der Bikinizone. Durch meinen neuen Rasierer passiert mir das nicht mehr. Die Trockenrasur funktioniert einwandfrei und liefert dementsprechende Ergebnisse. Der Rasierer passt sich den Konturen des Körpers an (z.B. Knie). Das Licht am Rasierer hilft dabei auch helle Härchen zu finden. Allerdings muss man an manchen Stellen die Haut gut straff ziehen, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten. Was mich ein wenig stört, ist die kurze Akkulaufzeit von ca. 40 Minuten. Wobei diese meist für zwei bis drei Rasuren ausreicht...also für mein Empfinden ausreichend. Außerdem stört mich ein wenig, dass man die Akkuladezeit überlegen sollte, da diese 10 Stunden nicht überschreiten sollte. Jedoch war dies bisher meist gut machbar. Alles in allem also ein top Rasierer, speziell für empfindliche Haut!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Double Contour HP6370/00 Ladyshave Sensitive verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Double Contour HP6370/00 Ladyshave Sensitive verfasst
Mera
11/06/2012
Deutschland
Super Produkt...gerade für empfindliche Haut
Ich habe mir den Philips Double Contour Ladyshave Sensitive HP6370/00 5 in 1 Ladyshave gekauft, da ich durch eine Nassrasur meistens Irritationen bekommen habe und das vor allem in der Bikinizone. Durch meinen neuen Rasierer passiert mir das nicht mehr. Die Trockenrasur funktioniert einwandfrei und liefert dementsprechende Ergebnisse. Der Rasierer passt sich den Konturen des Körpers an (z.B. Knie). Das Licht am Rasierer hilft dabei auch helle Härchen zu finden. Allerdings muss man an manchen Stellen die Haut gut straff ziehen, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten. Was mich ein wenig stört, ist die kurze Akkulaufzeit von ca. 40 Minuten. Wobei diese meist für zwei bis drei Rasuren ausreicht...also für mein Empfinden ausreichend. Außerdem stört mich ein wenig, dass man die Akkuladezeit überlegen sollte, da diese 10 Stunden nicht überschreiten sollte. Jedoch war dies bisher meist gut machbar. Alles in allem also ein top Rasierer, speziell für empfindliche Haut!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Double Contour HP6370/00 Ladyshave Sensitive verfasst
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Diese Bewertung wurde für Double Contour HP6370/00 Ladyshave Sensitive verfasst
nadia49
02/12/2013
België
très agréable à utiliser/bonne tenue en main
9/10 APPAREIL DIFFICILEMENT AMELIORABLE SI CE N EST L AUTONOMIE QUI POURRAIT ETRE PLUS IMPORTANTE
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Double Contour HP6370/00 Ladyshave pour peaux sensibles verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Double Contour HP6370/00 Ladyshave pour peaux sensibles verfasst