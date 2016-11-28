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Eingestellt
Professionelle Ergebnisse auch zu Hause
Schneiden, stylen oder entfernen Sie mit diesem äußerst präzisen Trimmer lästige Haare in Ihrer Bikinizone für ein präzises und seidenglattes Ergebnis.
Schneiden, stylen und rasieren
Präziser und sanfter Trimmer, trimmt Haare bis auf eine Länge von weniger als einem Millimeter (bis auf 0,6 mm).
Der hygienische Kammaufsatz trimmt Haare auf fünf verschiedene Längen (2 – 10 mm), für das kreative Stylen Ihrer Bikinizone.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.3
von 5
8
Bewertungen
88%
empfehlen dieses Produkt.
Babs
28/11/2016
Suisse
hervorragendes Produkt
gute Klingen, rupft nicht beim rasieren wie andere
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bikini Perfect HP6373/00 Bikini-Trimmer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bikini Perfect HP6373/00 Bikini-Trimmer verfasst
lou2927
04/11/2014
France
SUPER PRODUIT
Super Super produit JE LE CONSEIL FORTEMENT EN PLUS UN PRIX TRES RAISONNABLE COMME TOUS LES PRODUITS PHILIPS CORDIALEMENT
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bikini Perfect HP6373/00 Tondeuse bikini verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Lena038
02/02/2014
Nederland
Perfect!
Perfect apparaat! Ben erg tevreden, gemakkelijk in gebruikt en een goed resultaat.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bikini Perfect HP6373/00 Bikinitrimmer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bikini Perfect HP6373/00 Bikinitrimmer verfasst