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Eingestellt
HP6423/00
für Beine
3 Zubehörteile
Epilierer mit Kabel
Ergonomisches Handstück
Die abgerundete Form sieht nicht nur elegant aus, sie passt sich optimal Ihrer Hand an und ermöglicht so eine angenehme Haarentfernung.
Dieser Epilierer verfügt über sanfte Pinzetten, die selbst 0,5 mm kurze Härchen entfernen, ohne dabei an der Haut zu ziehen.
Dieser Epilierer hat einen abwaschbaren Epilierkopf. Dieser kann abgenommen werden und unter fließendem Wasser für eine bessere Hygiene gereinigt werden.
3.9
von 5
123
Bewertungen
xaverle
07/04/2017
Deutschland
sehr gutes Gerät
Dies ist mein dritter und bisher bester Epilierer. Ich kann dieses Gerät nur empfehlen. Meine bisherigen waren Kabellos, und sind bei längerem Gebrauch sehr langsam geworden. Ich würde nur noch einen mit Kabel kaufen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle Essential HP6420/00 Kompakter Epilierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle Essential HP6420/00 Kompakter Epilierer verfasst
Renate123
18/10/2016
Deutschland
Verifizierter Käufer
Die perfekte Lösung für mich
Leicht zu handhaben, sehr gutes Ergebnis. Nützlich auch die Beigaben wie Zungenreiniger und beleuchtete Pinzette.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle HP6424/01 Epilierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle HP6424/01 Epilierer verfasst
Senka
12/07/2016
Deutschland
Tolles Gerät
Habe das Gerät heute bekommen. Und sofort ausprobiert. Ich muss sagen ich bin total begeistert. Ich habe alle Haare von einem Mal wegbekommen.und ich bin südländisch und dementsprechend viele dunkle Haare. Auch ziemlich feste Haare. Ich bin Sehr schmerzempfindlich aber komischer weise bin ich mit dem bis zur Bikini Zone gekommen weiter war es zu SchmerzHaft. Ich epiliere schon länger. Allerdings nur die Waden,also den unteren Bereich der Beine. Das war jetzt das erste mal das ich alles geschafft habe. Allerdings finde ich ihn sehr laut. Opik sehr schön und liegt gut in der Hand.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle Essential HP6420/00 Kompakter Epilierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle Essential HP6420/00 Kompakter Epilierer verfasst