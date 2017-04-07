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  • Epilieren leicht gemacht
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Eingestellt

Satinelle EssentialKompakter Epilierer

HP6423/00

3.9
| (123) Bewertungen
Epilieren leicht gemacht
Genießen Sie dank des Philips Satinelle Epilierers lang anhaltend glatte Haut. Er entfernt selbst 0,5 mm kurze Haare sanft an der Haarwurzel. Epilieren mit ergonomischen Griff und Kabel leicht gemacht. Abwaschbarer Aufsatz für eine optimale Hygiene.
Alle Vorteile anzeigen

Epilieren leicht gemacht

  • für Beine

  • 3 Zubehörteile

  • Epilierer mit Kabel

  • Ergonomisches Handstück

Ergonomischer Profilgriff für hohen Komfort

Ergonomischer Profilgriff für hohen Komfort

Die abgerundete Form sieht nicht nur elegant aus, sie passt sich optimal Ihrer Hand an und ermöglicht so eine angenehme Haarentfernung.

Sanfte Pinzetten entfernen Härchen, ohne dabei an der Haut zu ziehen

Sanfte Pinzetten entfernen Härchen, ohne dabei an der Haut zu ziehen

Dieser Epilierer verfügt über sanfte Pinzetten, die selbst 0,5 mm kurze Härchen entfernen, ohne dabei an der Haut zu ziehen.

Abwaschbarer Epilierkopf für zusätzliche Hygiene und leichte Reinigung

Abwaschbarer Epilierkopf für zusätzliche Hygiene und leichte Reinigung

Dieser Epilierer hat einen abwaschbaren Epilierkopf. Dieser kann abgenommen werden und unter fließendem Wasser für eine bessere Hygiene gereinigt werden.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.9

von 5

123

Bewertungen

07/04/2017

Deutschland

Deutschland

sehr gutes Gerät

Dies ist mein dritter und bisher bester Epilierer. Ich kann dieses Gerät nur empfehlen. Meine bisherigen waren Kabellos, und sind bei längerem Gebrauch sehr langsam geworden. Ich würde nur noch einen mit Kabel kaufen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle Essential HP6420/00 Kompakter Epilierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle Essential HP6420/00 Kompakter Epilierer verfasst

18/10/2016

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Die perfekte Lösung für mich

Leicht zu handhaben, sehr gutes Ergebnis. Nützlich auch die Beigaben wie Zungenreiniger und beleuchtete Pinzette.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle HP6424/01 Epilierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle HP6424/01 Epilierer verfasst

12/07/2016

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät

Habe das Gerät heute bekommen. Und sofort ausprobiert. Ich muss sagen ich bin total begeistert. Ich habe alle Haare von einem Mal wegbekommen.und ich bin südländisch und dementsprechend viele dunkle Haare. Auch ziemlich feste Haare. Ich bin Sehr schmerzempfindlich aber komischer weise bin ich mit dem bis zur Bikini Zone gekommen weiter war es zu SchmerzHaft. Ich epiliere schon länger. Allerdings nur die Waden,also den unteren Bereich der Beine. Das war jetzt das erste mal das ich alles geschafft habe. Allerdings finde ich ihn sehr laut. Opik sehr schön und liegt gut in der Hand.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle Essential HP6420/00 Kompakter Epilierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle Essential HP6420/00 Kompakter Epilierer verfasst

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