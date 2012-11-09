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Eingestellt
Einzigartiges Keramik-Epiliersystem von Philips
Durch die beruhigende Wirkung von Eis und dem integrierten Massagesystem verringert der neue Satinelle Ice die Schmerzen bei der Haarentfernung. Zusätzlich ist das Keramikepilier-System sanft zu empfindlicher Haut.
Pink
Der patentierte Ice Cooler beruhigt die Haut und verringert somit das unangenehme Gefühl beim Epilieren. Der bewegliche Kopf passt sich den Konturen des Körpers an und minimiert dank Kühlung das Schmerzempfinden.
Passt sich an die Körperkonturen an und bietet während der Haarentfernung Schmerzlinderung mit kühlender und beruhigender Wirkung für die Haut.
Der Skin Cooler lenkt während des Epilierens vom Zupfgefühl ab.
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
Miemel
09/11/2012
België
Verifizierter Käufer
Gebruiksvriendelijk
Heel tevreden met de aankoop van dit product. Voor herhaling vatbaar
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle Ice HP6492/00 Epileerapparaat verfasst
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