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Satinelle IceEpilierer

HP6493/00

4.7

| (3) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Einzigartiges Keramik-Epiliersystem von Philips

Durch die beruhigende Wirkung von Eis und dem integrierten Massagesystem verringert der neue Satinelle Ice die Schmerzen bei der Haarentfernung. Zusätzlich ist das Keramikepilier-System sanft zu empfindlicher Haut.

Alle Vorteile anzeigen

Eis und Massage für eine angenehmere Haarentfernung

Einzigartiges Keramik-Epiliersystem von Philips

  • Lilafarben

Ice Cooler-Aufsatz

Der patentierte Ice Cooler beruhigt die Haut und verringert somit das unangenehme Gefühl beim Epilieren. Der bewegliche Kopf passt sich den Konturen des Körpers an und minimiert dank Kühlung das Schmerzempfinden.

Schwenkbarer Kühlkopf

Passt sich an die Körperkonturen an und bietet während der Haarentfernung Schmerzlinderung mit kühlender und beruhigender Wirkung für die Haut.

Integriertes Massagesystem

Der Skin Cooler lenkt während des Epilierens vom Zupfgefühl ab.

Technische Daten

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4.7

von 5

3

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
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1

08/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Best epilator and lady shave!!

This product is probably the best epilator I have ever purchased. The lady shave head was extremely gentle but gave the closest shave and left no irritation. And the design made it very easy to use, the ceramic used on the epilation head had a fantastic grip, even for the most thickest of hair types with minimum pain. My wire unfortunately broke and I can't seem to buy this product anywhere :( please bring this back

Diese Bewertung wurde für Satinelle Ice HP6493/00 Epilator verfasst

Diese Bewertung wurde für Satinelle Ice HP6493/00 Epilator verfasst

30/09/2012

España

España

MUY BUENA Y MUY ÚTIL.

Es el producto necesario, fácil y comodo de usar. Su acabado es excepcional. Imprescindible y muy necesaria.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle Ice HP6493/00 Depiladora verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle Ice HP6493/00 Depiladora verfasst

15/05/2012

España

España

facil manejo gracias a su mango más delgado

facil manejo, apura mucho y dispone de peine para levantar vello. Unico problema es la limpieza, al no ser desmontable

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle Ice HP6493/00 Depiladora verfasst

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Diese Bewertung wurde für Satinelle Ice HP6493/00 Depiladora verfasst

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