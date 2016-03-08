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Eingestellt
Satinelle Ice Premium
Der erste Keramik-Epilierer mit Premium Ice Cooler und Sonic-Massagesystem.
Die hochfrequente Massage minimiert das Zupfgefühl.
Verringern das Risiko allergischer Hautreizungen und sind besonders sanft zu Ihrer Haut.
Folgt optimal den Körperkonturen und sorgt so für optimale Kühlung und sanfteres Epilieren.
4.3
von 5
3
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
chisi
08/03/2016
España
Buen producto
Producto muy recomendable. Hace ya muchos años que la tengo y funciona perfectamente.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle HP6502/00 Depiladora verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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angelique2a
06/08/2013
France
Bon produit mais..
Très bon produit, épile très bien mais cela fait un an que je l'ai et l'une des pièce à l'interieur de la piece s'est usée et il faut donc changer la tête sinon celle ci se coince pendant l'épilation jusqu'a ne plus rien épiler du tout...
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle HP6502/00 Épilateur verfasst
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diinee
06/08/2013
France
Bon produit mais..
Très bon produit, épile très bien mais cela fait un an que je l'ai et l'une des pièce à l'interieur de la piece s'est usée et il faut donc changer la tête sinon celle ci se coince pendant l'épilation jusqu'a ne plus rien épiler du tout...
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Diese Bewertung wurde für Satinelle HP6502/00 Épilateur verfasst
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