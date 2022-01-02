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SatinelleEpilierer

HP6503/00

4.3

| (498) Bewertungen | 87% empfehlen dieses Produkt.

Satinelle Ice Premium

Der erste Keramik-Epilierer mit Premium Ice Cooler und Sonic-Massagesystem.

Alle Vorteile anzeigen

Supersanfter Epilierer mit Ice Cooler und Sonic-Massage

Satinelle Ice Premium

Sonic-Massagesystem

Die hochfrequente Massage minimiert das Zupfgefühl.

Hypoallergene Pinzetten

Hypoallergene Pinzetten

Verringern das Risiko allergischer Hautreizungen und sind besonders sanft zu Ihrer Haut.

Premium Ice Cooler

Folgt optimal den Körperkonturen und sorgt so für optimale Kühlung und sanfteres Epilieren.

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4.3

von 5

498

Bewertungen

87%

empfehlen dieses Produkt.

02/01/2022

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Top Leistung

Sehr gute und gründliche Saugkraft. Leistungsstarker Akku. Leicht zu reinigen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SpeedPro FC6725/01 Kabelloser Akku-Staubsauger verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SpeedPro FC6725/01 Kabelloser Akku-Staubsauger verfasst

31/12/2021

Suisse

Suisse

Sehr effektiv und gute Handhabung

Täglich im Gebrauch , einfache Entleerung, Ledbeleuchtung hilfreich

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SpeedPro Aqua FC6728/01 Cordless Akku-Staubsauger verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SpeedPro Aqua FC6728/01 Cordless Akku-Staubsauger verfasst

07/07/2021

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Top Sauger

Dieser Sauger ist top. Preis / Leistung super. Gerne wieder

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SpeedPro Aqua FC6729/01 kabelloser Akku-Staubsauger verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SpeedPro Aqua FC6729/01 kabelloser Akku-Staubsauger verfasst

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