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Eingestellt
Satinelle Ice Premium
Der erste Keramik-Epilierer mit Premium Ice Cooler und Sonic-Massagesystem.
Die hochfrequente Massage minimiert das Zupfgefühl.
Verringern das Risiko allergischer Hautreizungen und sind besonders sanft zu Ihrer Haut.
Folgt optimal den Körperkonturen und sorgt so für optimale Kühlung und sanfteres Epilieren.
4.3
von 5
498
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
Bulle72
02/01/2022
Suisse
Verifizierter Käufer
Top Leistung
Sehr gute und gründliche Saugkraft. Leistungsstarker Akku. Leicht zu reinigen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SpeedPro FC6725/01 Kabelloser Akku-Staubsauger verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SpeedPro FC6725/01 Kabelloser Akku-Staubsauger verfasst
Cassrolier
31/12/2021
Suisse
Sehr effektiv und gute Handhabung
Täglich im Gebrauch , einfache Entleerung, Ledbeleuchtung hilfreich
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SpeedPro Aqua FC6728/01 Cordless Akku-Staubsauger verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SpeedPro Aqua FC6728/01 Cordless Akku-Staubsauger verfasst
petbar
07/07/2021
Suisse
Verifizierter Käufer
Top Sauger
Dieser Sauger ist top. Preis / Leistung super. Gerne wieder
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SpeedPro Aqua FC6729/01 kabelloser Akku-Staubsauger verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SpeedPro Aqua FC6729/01 kabelloser Akku-Staubsauger verfasst