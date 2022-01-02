Wir durften den kabellosen Akku-Staubsauger SpeedPro Max Aqua im Rahmen eines Produkttests von Philips kostenlos testen. Es handelt sich bei der Bewertung um ausschließlich unsere persönliche, subjektive und ehrliche Meinung. Da wir ein einjähriges Kind zu Hause haben, war der Akkus-Staubsauger sehr viel im Einsatz und wir sind wirklich voll zufrieden. Der Akku-Staubsauger ist sehr handlich, obwohl am Anfang die Gewichtsverteilung für uns ungewohnt war. Allerdings war dies wirklich nur Gewöhnungssache und mittlerweile finden wir den Philips sogar handlich. Wir haben es geliebt, dass man „mal eben schnell“ die Krümel unter dem Esstisch saugen kann. Ich will den Philips Akku-Staubsauger SpeedPro Max Aqua nicht mehr missen. Der Behälter lässt sich sehr einfach öffnen und reinigen. Auch das Laden ist mit der magnetischen Ladefunktion sehr angenehm. Allgemein: Der Behälter lässt sich sehr einfach öffnen und reinigen. Auch das Laden ist mit der magnetischen Ladefunktion sehr angenehm. Der Akku-Staubsauger ist generell sehr wendig, daher kann man super unter den Betten oder dem Sofa saugen. Die Leistung: Wir sind mit der Leistung voll zufrieden. Für unseren Bedarf hat sie vollkommen ausgereicht. Durch die Stufenregulation, kann man auch bequem Teppiche saugen. Die Akkulaufzeit war für uns völlig ausreichend und er ersetzt daher unseren herkömmlichen Staubsauger (wir haben eine 110qm Wohnung). Die Wischfunktion: Die Wischfunktion ist super, gerade, wenn man schnell mal durchwischen möchte oder auch nur ein kleinen Teil der Wohnung (z.B. unter dem Esstisch oder im Badezimmer). Auch hier ist die Bedienung sehr leicht und intuitiv. Allerdings ersetzt es das herkömmliche Wischen nicht komplett, da man nicht so gut in jede Ecken kommt (aufgrund des Staubsaugerdüse vornedran). Trotzdem kann man gründlich wischen und saugen in einem. Das Zubehör: Praktisch finde ich, beispielsweise die Düse am Stab zum herunterklappen. So kann man beim normalen Saugen auch mal schnell die Ecken oder etwas an der Decke saugen. Die Lichtfunktion bei der Bürste hatte ich im Vorfeld für unnötig gehalten. Jetzt bin ich allerdings sehr glücklich über diese funktion. Es erleichtert einem das Saugen, da man nochmal genauer den Staub sieht und kann daher auch unter den Möbel den Staub/Schmutz viel besser erkennen. Zusammenfassung: Alles in allem können wir den Philips Akku-Staubsauger SpeedPro Max Aqua wirklich sehr empfehlen. Für uns ersetzt er auch einen normalen Staubsauger und es macht einfach Spass zwischendurch einzelne Bereich schnell zu saugen. Die Wischfunktion ist ein toller Zusatz, den wir viel genutzt haben.