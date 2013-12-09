ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Für dauerhaft glatte Haut
  • Für dauerhaft glatte Haut
  • Für dauerhaft glatte Haut
  • Für dauerhaft glatte Haut
  • Für dauerhaft glatte Haut
  • Für dauerhaft glatte Haut
  • Für dauerhaft glatte Haut
  • Für dauerhaft glatte Haut
  • Für dauerhaft glatte Haut
  • Für dauerhaft glatte Haut
  • Für dauerhaft glatte Haut
  • Für dauerhaft glatte Haut
  • Für dauerhaft glatte Haut
  • Für dauerhaft glatte Haut
  • Für dauerhaft glatte Haut
  • Für dauerhaft glatte Haut
  • Für dauerhaft glatte Haut
  • Für dauerhaft glatte Haut

Eingestellt

SatinelleEpilierer

HP6512

4
| (5) Bewertungen | 80% empfehlen dieses Produkt.
Für dauerhaft glatte Haut
Sie haben noch nie epiliert? Dann probieren Sie dieses neue Philips Epiliersystem aus, das Haare mit den Haarwurzeln entfernt, Ihnen eine glatte Haut für mehrere Wochen (nicht nur Tage) verleiht und sanft zu Ihrer Haut ist. Zum System gehören einzigartige Einsteigeraufsätze, die für optimale Ergebnisse sorgen.
Alle Vorteile anzeigen

Entfernt Haare wochenlang und schont Ihre Haut

Für dauerhaft glatte Haut

  • Für den ganzen Körper, mit Scherkopf

Führen Sie zwischen den Epilier-Anwendungen ein Körperpeeling durch

Führen Sie zwischen den Epilier-Anwendungen ein Körperpeeling durch

Durch kreisende Bewegungen mit dem Körperpeeling-Handschuh, gönnen Sie Ihrer Haut eine sanfte Massage und entfernen gleichzeitig tote Hautzellen. Dadurch erhalten Sie eine schöne, glatte Haut, während eingewachsene Haare auf ein Minimum reduziert werden

Haaraufrichtungs- und Massageaufsatz

Haaraufrichtungs- und Massageaufsatz

Hebt für eine besonders gründliche Epilation selbst die kürzesten Härchen an, entspannt Ihre Haut und sorgt gleichzeitig für eine noch sanftere Haarentfernung.

Dieses Epiliersystem entfernt selbst 0,5 mm kurze Haare

Dieses Epiliersystem entfernt selbst 0,5 mm kurze Haare

Zusätzlich sorgen Scheiben aus hypoallergenem Material für optimale Hygiene.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.0

von 5

5

Bewertungen

80%

empfehlen dieses Produkt.

3
1

09/12/2013

Italia

Italia

Philips Satinelle Epilatore HP6512 è comodo e facile da usare

Philips Satinelle Epilatore HP6512 permette di ottenere una pelle liscia e depilata comodamente a casa propria.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle HP6512 Epilator verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle HP6512 Epilator verfasst

20/05/2012

België

België

Product voldoet volledig aan de verwachtingen.

Uitstekende prijs / kwaliteitverhouding. Toestel is gebruiksvriendelijk en ligt goed in de hand.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle HP6512 Epileerapparaat verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle HP6512 Epileerapparaat verfasst

24/10/2012

België

België

Verifizierter Käufer

Dit produkt heeft uitstekende eigenschappen

Dit product kan ik aan iedereen aanbevelen! De Philips Satinelle Epilator zorgt voor een perfecte ontharing en dit geldt voor elke verschillende zone van het lichaam dankzij de verschillende hulpstukken! Tevens is het een epilatie zonder chemische produkten en dus op een 100% natuurlijke manier! Een echte aanrader!!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle HP6512 Epileerapparaat verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle HP6512 Epileerapparaat verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.