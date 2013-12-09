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Eingestellt
Für den ganzen Körper, mit Scherkopf
Durch kreisende Bewegungen mit dem Körperpeeling-Handschuh, gönnen Sie Ihrer Haut eine sanfte Massage und entfernen gleichzeitig tote Hautzellen. Dadurch erhalten Sie eine schöne, glatte Haut, während eingewachsene Haare auf ein Minimum reduziert werden
Hebt für eine besonders gründliche Epilation selbst die kürzesten Härchen an, entspannt Ihre Haut und sorgt gleichzeitig für eine noch sanftere Haarentfernung.
Zusätzlich sorgen Scheiben aus hypoallergenem Material für optimale Hygiene.
4.0
von 5
5
Bewertungen
80%
empfehlen dieses Produkt.
isa127
09/12/2013
Italia
Philips Satinelle Epilatore HP6512 è comodo e facile da usare
Philips Satinelle Epilatore HP6512 permette di ottenere una pelle liscia e depilata comodamente a casa propria.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Lientje
20/05/2012
België
Product voldoet volledig aan de verwachtingen.
Uitstekende prijs / kwaliteitverhouding. Toestel is gebruiksvriendelijk en ligt goed in de hand.
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Diese Bewertung wurde für Satinelle HP6512 Epileerapparaat verfasst
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Vero11
24/10/2012
België
Verifizierter Käufer
Dit produkt heeft uitstekende eigenschappen
Dit product kan ik aan iedereen aanbevelen! De Philips Satinelle Epilator zorgt voor een perfecte ontharing en dit geldt voor elke verschillende zone van het lichaam dankzij de verschillende hulpstukken! Tevens is het een epilatie zonder chemische produkten en dus op een 100% natuurlijke manier! Een echte aanrader!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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