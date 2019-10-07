Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
Super sanft, super schnell
Die Keramikpinzetten erfassen die Härchen an der Wurzel und sorgen so für ein seidig glattes Ergebnis. Der abnehmbare Ice Cooler-Aufsatz beruhigt die Haut beim Epilieren.
Kabellos
Mit Ice Cooler-Aufsatz
und Scherkopf
Der patentierte Ice Cooler beruhigt die Haut und verringert somit das unangenehme Gefühl beim Epilieren. Der bewegliche Kopf passt sich den Konturen des Körpers an und minimiert dank Kühlung das Schmerzempfinden.
Stimuliert die Haut sanft und reduziert das Zupfgefühl auf ein Minimum, wodurch die gesamte Epilation angenehmer wird.
Erfasst selbst 0,5 mm kurze Härchen. So müssen Sie für die nächste Epilation nicht warten, bis die Härchen nachgewachsen sind.
4.8
von 5
4
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Jk1234
07/10/2019
Portugal
produto com excelentes características
Excelente produto, suas pinças de coleta de pelos não se perdem com o tempo, tem alta durabilidade.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator verfasst
Trinity2015
14/04/2015
United Kingdom
The best Epilator!
I have been using this particular epilator for the past 6 years and it is just the best. I don't understand why they have stopped making epilators with the rubber tweezers, the metal tweezer epilators are so painful compared to this model. It's frustrating because it's proving impossible to find this model or any with the same features.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator verfasst
lee20x
15/10/2011
United Kingdom
the products a great all rounder
the phillips satinelle ice premium epilator is a excellent item,it has both a shaver head&epilator,rechargable&with ice pack,great performance,easy to handle&use,great bargain at the price
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle Ice Premium HP6517/04 Epilator verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle Ice Premium HP6517/04 Epilator verfasst