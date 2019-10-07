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Eingestellt

Satinelle Ice PremiumEpilierer

HP6517/00

4.8

| (4) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Super sanft, super schnell

Die Keramikpinzetten erfassen die Härchen an der Wurzel und sorgen so für ein seidig glattes Ergebnis. Der abnehmbare Ice Cooler-Aufsatz beruhigt die Haut beim Epilieren.

Alle Vorteile anzeigen

Epilierer mit integriertem Kühlelement und Massagesystem

Super sanft, super schnell

  • Kabellos

  • Mit Ice Cooler-Aufsatz

  • und Scherkopf

Premium Ice Cooler mit beweglichem Kopf

Premium Ice Cooler mit beweglichem Kopf

Der patentierte Ice Cooler beruhigt die Haut und verringert somit das unangenehme Gefühl beim Epilieren. Der bewegliche Kopf passt sich den Konturen des Körpers an und minimiert dank Kühlung das Schmerzempfinden.

Sonic-Massage mit Aloe Vera

Sonic-Massage mit Aloe Vera

Stimuliert die Haut sanft und reduziert das Zupfgefühl auf ein Minimum, wodurch die gesamte Epilation angenehmer wird.

Gebogener Epilierkopf

Gebogener Epilierkopf

Erfasst selbst 0,5 mm kurze Härchen. So müssen Sie für die nächste Epilation nicht warten, bis die Härchen nachgewachsen sind.

Technische Daten

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4.8

von 5

4

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

07/10/2019

Portugal

Portugal

produto com excelentes características

Excelente produto, suas pinças de coleta de pelos não se perdem com o tempo, tem alta durabilidade.

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Diese Bewertung wurde für Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator verfasst

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14/04/2015

United Kingdom

United Kingdom

The best Epilator!

I have been using this particular epilator for the past 6 years and it is just the best. I don't understand why they have stopped making epilators with the rubber tweezers, the metal tweezer epilators are so painful compared to this model. It's frustrating because it's proving impossible to find this model or any with the same features.

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15/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

the products a great all rounder

the phillips satinelle ice premium epilator is a excellent item,it has both a shaver head&epilator,rechargable&with ice pack,great performance,easy to handle&use,great bargain at the price

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Diese Bewertung wurde für Satinelle Ice Premium HP6517/04 Epilator verfasst

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