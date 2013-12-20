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Eingestellt
Genießen Sie das Gefühl von Satin auf Ihrer Haut.
Philips SatinSoft Epilierer mit Hautpflegesystem schützt die Haut vor Ziepen und verbessert die Hygiene. Inklusive Aufsatz für empfindliche Stellen.
Hautpflegesystem
Aufsatz für empfindliche Stellen
Einzigartiges Philips Design mit hypoallergenen Borsten für optimale Hygiene. Passt sich perfekt Ihrer Hand an und ermöglicht so eine optimale Haarentfernung. Kann sowohl trocken als auch unter der Dusche verwendet werden.
Das sanft vibrierende Massageelement stimuliert und glättet die Haut für angenehmes Epilieren.
Dieser Epilierer verfügt über sanfte Pinzetten, die Härchen entfernen, ohne dabei an der Haut zu ziehen.
3.8
von 5
10
Bewertungen
80%
empfehlen dieses Produkt.
littlelove
20/12/2013
España
perfecta!
me encanta, deja la piel muy suave y es muy fácil de usar y limpiar. La recomiendo 100% y de precio esta genial.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SatinSoft HP6519/01 Depiladora verfasst
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wepa
02/07/2013
España
excelentes resultados
Esta depiladora da excelentes resultados, el vello tarda mucho en salir y es más delgado cuando sale. Sería mejor si no fuera tan ruidoso y que halar los vellos no fuera tan doloroso, pero todo es cuestión de acostumbrarse.
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Namwuan
16/05/2013
Suisse
Gutes Preis-Qualität Verhältnis
Zupft die Haare gut aus, 2 verschiedene und spürbare Stufen. Aufsatz für sensible Zonen hilft, könnte aber besser sein. Das Design ist schlicht und einfach, zuerst hatte ich Mühe mit dem Knopf. Es zupft kurze Haare aus, aber nicht an der Wurzel (Haare wächst nach paar Tagen wieder nach). Man sollte sie zuerst wachsen lassen min. 5mm! Bin aber zufrieden damit! :)
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