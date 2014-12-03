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Eingestellt

SatinSoftEpilierer

HP6521/01

4.2

| (29) Bewertungen | 93% empfehlen dieses Produkt.

Genießen Sie das Gefühl von Satin auf Ihrer Haut.

Der Philips SatinSoft Epilierer mit Hautpflegesystem schützt die Haut vor Ziepen und verbessert die Hygiene. Die Nass- und Trockenfunktion sorgt für eine komfortable Verwendung unter der Dusche. Inklusive Aufsatz für empfindliche Stellen.

Alle Vorteile anzeigen

Epilierer mit SkinPerfect-System

Genießen Sie das Gefühl von Satin auf Ihrer Haut.

  • Hautpflegesystem

  • Nass/trocken

Peeling-Bürste für noch strahlendere Haut.

Peeling-Bürste für noch strahlendere Haut.

Einzigartiges Philips Design mit hypoallergenen Borsten für optimale Hygiene. Passt sich perfekt Ihrer Hand an und ermöglicht so eine optimale Haarentfernung. Kann sowohl trocken als auch unter der Dusche verwendet werden.

Vibrierendes Massageelement stimuliert Ihre Haut.

Vibrierendes Massageelement stimuliert Ihre Haut.

Das sanft vibrierende Massageelement stimuliert und glättet die Haut für angenehmes Epilieren.

Sanfte Pinzetten entfernen Härchen, ohne dabei an der Haut zu ziehen.

Sanfte Pinzetten entfernen Härchen, ohne dabei an der Haut zu ziehen.

Dieser Epilierer verfügt über sanfte Pinzetten, die Härchen entfernen, ohne dabei an der Haut zu ziehen.

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4.2

von 5

29

Bewertungen

93%

empfehlen dieses Produkt.

2

03/12/2014

België

België

tres bon produit je conseille

j'aime bien pour c'est ok 10/10 par contre je ne suis pas contant de votre site qui dit que mon avis et tres cour je pense quond doit pouvoir s'exprime sans avoir d'oubligation d'ecrire ou non plusieur ligne.

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05/06/2016

United Kingdom

United Kingdom

Excellent

I love this product, very easy to use and de result is fantastic.

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Diese Bewertung wurde für SatinSoft HP6521/30 Satinelle Epilator verfasst

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24/05/2015

France

France

Ma revolution epilation

Ce Satin Soft est une revolution pour moi,apres deux decennies de rasoir et avoir ete traumatisee tres jeune par un epilateur ancienne generation d'une autre marque. Et bien ce Philips est hallucinant de douceur et d'efficacite,je l'utilise a sec sur jambes, aisselles et meme maillot, il ne pince PAS la peau, et prend meme les poils les plus courts. Jamais je n'aurai pense pouvoir m'epiler aussi facilement avec un epilateur electrique, y compris sur zones sensibles en mettant l'embout special, j'utilise toujours la plus grande vitesse,il ne pince JA-MAIS,ouf! Super produit,tres bon rapport qualite prix et en plus...il est beau :) Oubliez votre rasoir et aussi la concurrence plus chere qui ne fait pas aussi bien que ce Satin Soft qui est en plus tres beau et ergonomique. Merci a Philips pour cette technologie

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Diese Bewertung wurde für SatinSoft HP6521/01 Épilateur verfasst

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