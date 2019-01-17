Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
In Sekunden ein samtweiches Ergebnis, das wochenlang hält
Dank des besonders breiten Epilierkopfs und der strukturierten Keramikpinzetten entfernt der SatinPerfect mehr Haare in nur einem Zug, sodass Sie ein unvergleichliches Epiliererlebnis genießen können. Sie möchten glatte Ergebnisse, die bis zu vier Wochen halten? In Sekunden ein samtweiches Ergebnis, das wochenlang hält!
Luxuriöses Epilier-Set
Kabellos
Kabelloser Epilierer für eine flexible Verwendung. Bis zu 40 Minuten kabellos epilieren, kurze Ladezeit von 1 Stunde.
Der besonders breite Epilierkopf erfasst und entfernt mehr Haare in nur einem Zug für lang anhaltende und seidig glatte Ergebnisse in nur wenigen Minuten.
Das sanft vibrierende Massageelement stimuliert und glättet die Haut für angenehmes Epilieren.
4.5
von 5
35
Bewertungen
94%
empfehlen dieses Produkt.
Christina223
17/01/2019
Suisse
Wann produziert Philips wieder solche Epilierer?
Hallo, ich hatte jahrelang den Epilierer SatinPerfect HP6578/00 und war sehr zufrieden. Habe auch andere Epilierer probiert und keines war so super wie dieser hier. Leider gibt es diesen Epilierer nirgendwo mehr zu kaufen. Die neuen Satin Epilierer sind oben geschwungen und erwischen dadurch nicht alle Härrchen. LG Christina
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SatinPerfect HP6578/00 Epilierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SatinPerfect HP6578/00 Epilierer verfasst
Rose
01/09/2011
Deutschland
Sehr gutes Produkt mit einer großen Auswahl an Zubehörteilen: Verschiedene Aufsätze zum Epilieren und Rasieren machen das Produkt zu einem Spitzenprodukt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SatinPerfect HP6578/00 Epilierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SatinPerfect HP6578/00 Epilierer verfasst
Petroide
17/12/2013
España
Me encanta!
Ojalá la hubiera comprado antes. Es fácil de manejar, rápida, limpia y cumple con sus objetivos.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SatinPerfect HP6578 Depiladora verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SatinPerfect HP6578 Depiladora verfasst