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ThermoProtect, Ionisierungsfunktion
2.200 W
Ionisierungsfunktion
Volumendiffusor
Die ThermoProtect Temperatur bietet die optimale Trockentemperatur und zusätzlichen Schutz vor Überhitzung mit demselben starken Luftstrom für schonende, optimale Ergebnisse.
Dieser Haartrockner mit einer professionellen Leistung von 2.200 W erzeugt einen starken Luftstrom. Durch die daraus resultierende Gebläseleistung können Sie Ihr Haar schneller und einfacher trocknen und stylen.
Die erforderliche Gebläsestufe und Wärme können für perfektes Styling einfach angepasst werden. Sechs unterschiedliche Einstellungen ermöglichen volle Kontrolle für präzises Styling.
4.6
von 5
197
Bewertungen
95%
empfehlen dieses Produkt.
HUTSOFT
17/04/2022
Deutschland
Verifizierter Käufer
TOP Produkt, wie man es von Philips erwartet
Ich verwende immer wieder Haartrockner von Philips. Die sind TOP im Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Motor läuft rund und gleichmäßig auch bei sehr langer Nutzung.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DryCare Advanced HP8232/20 Haartrockner verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DryCare Advanced HP8232/20 Haartrockner verfasst
Moosi
19/11/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Bester Göhn
Die Reduzierung der Hitze schont die Haare gutes handling
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DryCare Advanced HP8232/20 Haartrockner verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DryCare Advanced HP8232/20 Haartrockner verfasst
VV.M
04/11/2021
Deutschland
Bin sehr zufrieden!
Ich bin sehr zufrieden mit dem Kauf. Es ist ein Haartrockner der nicht teuer ist und nach 3 Jahren immer noch funktioniert. Top
Vorteile
günstig, gut
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DryCare Advanced HP8232/00 Haartrockner verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DryCare Advanced HP8232/00 Haartrockner verfasst