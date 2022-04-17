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Eingestellt

DryCare AdvancedHaartrockner

HP8232/20

4.6

| (197) Bewertungen | 95% empfehlen dieses Produkt.

2 Mal mehr Ionen für glänzendes Haar

Schützen Sie Ihr Haar, und genießen Sie gleichzeitig schnelle Ergebnisse beim Trocknen. Dieser Haartrockner verfügt über unterschiedliche Geschwindigkeits- und Temperatureinstellungen, ThermoProtect für schnelles Trocknen bei einer konstanten, schonenden Temperatur sowie über die Ionisierungsfunktion mit Antifrizz-Effekt für glänzende Haare.

Alle Vorteile anzeigen

mit Volumendiffusor und 14 mm Stylingdüse.

2 Mal mehr Ionen für glänzendes Haar

  • ThermoProtect, Ionisierungsfunktion

  • 2.200 W

  • 2x mehr Ionen

  • Volumendiffusor

ThermoProtect-Temperatureinstellung

ThermoProtect-Temperatureinstellung

Die ThermoProtect Temperatur bietet die optimale Trockentemperatur und zusätzlichen Schutz vor Überhitzung mit demselben starken Luftstrom für schonende, optimale Ergebnisse.

Professionelle Leistung von 2200 W für ein perfektes Ergebnis wie vom Friseur

Professionelle Leistung von 2200 W für ein perfektes Ergebnis wie vom Friseur

Dieser Haartrockner mit einer professionellen Leistung von 2.200 W erzeugt einen starken Luftstrom. Durch die daraus resultierende Gebläseleistung können Sie Ihr Haar schneller und einfacher trocknen und stylen.

Sechs flexible Gebläse- und Temperaturstufen für volle Kontrolle

Sechs flexible Gebläse- und Temperaturstufen für volle Kontrolle

Die erforderliche Gebläsestufe und Wärme können für perfektes Styling einfach angepasst werden. Sechs unterschiedliche Einstellungen ermöglichen volle Kontrolle für präzises Styling.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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4.6

von 5

197

Bewertungen

95%

empfehlen dieses Produkt.

17/04/2022

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

TOP Produkt, wie man es von Philips erwartet

Ich verwende immer wieder Haartrockner von Philips. Die sind TOP im Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Motor läuft rund und gleichmäßig auch bei sehr langer Nutzung.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DryCare Advanced HP8232/20 Haartrockner verfasst

Datum der Verwendung 2020-04-17

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DryCare Advanced HP8232/20 Haartrockner verfasst

Datum der Verwendung 2020-04-17

19/11/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Bester Göhn

Die Reduzierung der Hitze schont die Haare gutes handling

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DryCare Advanced HP8232/20 Haartrockner verfasst

Datum der Verwendung 2021-05-19

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DryCare Advanced HP8232/20 Haartrockner verfasst

Datum der Verwendung 2021-05-19

04/11/2021

Deutschland

Deutschland

Bin sehr zufrieden!

Ich bin sehr zufrieden mit dem Kauf. Es ist ein Haartrockner der nicht teuer ist und nach 3 Jahren immer noch funktioniert. Top

Vorteile

günstig, gut

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DryCare Advanced HP8232/00 Haartrockner verfasst

Datum der Verwendung 2019-11-04

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DryCare Advanced HP8232/00 Haartrockner verfasst

Datum der Verwendung 2019-11-04

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