MoistureProtect-Sensor

Die innovative MoistureProtect-Infrarottechnologie überwacht die Temperatur fortlaufend und passt sie an die Trocknungsanforderungen Ihres Haars an. Der intelligente Sensor misst die Temperatur der Haaroberfläche während des Trocknens 4000 Mal und passt die Wärme an, um Feuchtigkeitsverlust und Schäden an der Schuppenschicht zu vermeiden. So behält Ihr Haar seine Feuchtigkeit bei für besten Glanz und Weichheit. Sie können den Sensor ganz nach Ihren Bedürfnissen ein- und ausschalten.