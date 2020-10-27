J'ai eu la chance de découvrir ce lisseur, je le trouve pratique, maniable et facile à utiliser. Le lissage se fait très rapidement et sans effort grâce aux plaques céramique qui chauffe assez rapidement pour un résultat optimal La légèreté du lisseur permet de le manipuler avec facilité pour un résultat de lissage plus durable.Le lissage est parfait c'est si agréable de passer la main dans mes cheveux sans accrocher les doigts car les cheveux sont bien lissés, doux et brillants. Le résultat est bluffant je recommande ce lisseur Philips sans hésitation il est devenu indispensable dans mon quotidien.