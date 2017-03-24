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ProCare Haarglätter

HP8339/20

5

| (6) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Perfektes Styling bei konstanter schonender Temperatur

Dank der neu entwickelten Dual-Care™-Platten schützt der Philips ProCare Haarglätter das Haar vor Überhitzung, mit konstanten Temperaturen und EHD™-Technologie.

Alle Vorteile anzeigen

Perfektes Styling bei konstanter schonender Temperatur

  • Keramikplatten

  • Gleichmäßige Wärmeverteilung 199 °C

  • Ionisierungsfunktion

  • 15 Sek. Aufheizzeit

Mehr Pflege dank Ionisierungsfunktion für glänzendes, glattes Haar

Mehr Pflege dank Ionisierungsfunktion für glänzendes, glattes Haar

Geben Sie Ihrem Haar mit der Ionisierungsfunktion mehr Pflege. Negativ geladene Ionen verhindern statisches Aufladen, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist gesund glänzendes, glattes Haar.

Gesundes Haar ohne Schädigungen mit Even Heat Distribution-Technologie

Fortschrittliche EHD+-Technologie von Philips bedeutet, dass Ihr Styler die Wärme sehr gleichmäßig verteilt – selbst bei hohen Temperaturen – und somit die Haare optimal schützt. Durch diesen zusätzlichen Schutz bleiben Ihre Haare gesund und glänzend.

Schonendes und effizientes Glätten mit konstanter Temperatur

Schonendes und effizientes Glätten mit konstanter Temperatur

Dieser Haarglätter hält eine konstante Temperatur. Das leistungsstarke Heizelement ermöglicht das Glätten bei einer schonenderen Temperatur. So erzielen Sie genau das Styling, das Sie möchten!

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

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Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

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24/03/2017

Suisse

Suisse

Top Funktionen

Einfach in der Bedienung. Tolles Resultat. Sehr empfehlenswert

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Diese Bewertung wurde für HP8339/00 Haarglätter verfasst

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25/06/2012

Deutschland

Deutschland

Schonendes und effizientes Glätten der Haare dank neuer Technologie

Bisher bin ich davon ausgegangen, dass Haarglätter den Haaren schädigen, sie abbrechen und stumpf aussehen lassen. Das Gerät von Philips ProCare ist anders, die Temperatur wird nämlich kontrolliert und konstant bei unter 200°C gehalten. Die deutliche Temperaturreduktion im Vergleich zu herkömmlichen Glätteisen sorgt dafür, dass das Haar schonend geglättet wird. Trotz der niedrigeren Temperaturstufe ist das Styling überzeugend: Mein Haar ist gut geglättet, fühlt sich weich und gepflegt an. Je nach Haartyp stehen drei Temperaturstufen zur Auswahl. Die Glättplatten werden in Sekundenschnelle auf die gewählte Temperatur aufgeheizt, ein digitales Display informiert über den aktuellen Status. Dank der Hinweise in der Gebrauchsanweisung ist es mir als ungeübter Person sofort möglich gewesen, die Haare ohne den berüchtigten „Knick“ am Haaransatz zu stylen. Einzig mit dem Styling von Wellen hatte ich kleinere Schwierigkeiten, denn sie sind mir nicht „knickfrei“ gelungen. Nach ein wenig Übung ist das sicher aber auch kein Problem mehr. Die Touch-Up-Funktion ist ideal, um einen Look aufzufrischen. Hierbei wird die Temperatur reduziert, um besonders schonend nachzuglätten. Sie reicht meiner Erfahrung nach völlig aus, wenn man recht feines Haar hat oder es zuvor schon geglättet hat. Wie alle Philips-Geräte ist nicht nur die Funktionalität, sondern auch die Handhabung des Haarglätters absolut überzeugend. Das Gerät ist fast intuitiv zu bedienen, es sieht sehr schick aus und das lange Stromkabel sorgt für ausreichend Bewegungsfreiheit beim Stylen. Die Heizplatten sind so platziert, dass sie die Haut nicht berühren können. Fazit: Überzeugende Stylingergebnisse, konstante Temperatur ermöglicht Glätten ohne Beanspruchung der Haare!

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06/01/2012

Deutschland

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Glätteisen

Das Eisen ist sehr schnell warm und bringt ein hervorragendes Ergebnis.

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