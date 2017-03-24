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Eingestellt
Perfektes Styling bei konstanter schonender Temperatur
Dank der neu entwickelten Dual-Care™-Platten schützt der Philips ProCare Haarglätter das Haar vor Überhitzung, mit konstanten Temperaturen und EHD™-Technologie.
Keramikplatten
Gleichmäßige Wärmeverteilung 199 °C
Ionisierungsfunktion
15 Sek. Aufheizzeit
Geben Sie Ihrem Haar mit der Ionisierungsfunktion mehr Pflege. Negativ geladene Ionen verhindern statisches Aufladen, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist gesund glänzendes, glattes Haar.
Fortschrittliche EHD+-Technologie von Philips bedeutet, dass Ihr Styler die Wärme sehr gleichmäßig verteilt – selbst bei hohen Temperaturen – und somit die Haare optimal schützt. Durch diesen zusätzlichen Schutz bleiben Ihre Haare gesund und glänzend.
Dieser Haarglätter hält eine konstante Temperatur. Das leistungsstarke Heizelement ermöglicht das Glätten bei einer schonenderen Temperatur. So erzielen Sie genau das Styling, das Sie möchten!
5.0
von 5
6
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Muuseli
24/03/2017
Suisse
Top Funktionen
Einfach in der Bedienung. Tolles Resultat. Sehr empfehlenswert
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Diese Bewertung wurde für HP8339/00 Haarglätter verfasst
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Berlinerin
25/06/2012
Deutschland
Schonendes und effizientes Glätten der Haare dank neuer Technologie
Bisher bin ich davon ausgegangen, dass Haarglätter den Haaren schädigen, sie abbrechen und stumpf aussehen lassen. Das Gerät von Philips ProCare ist anders, die Temperatur wird nämlich kontrolliert und konstant bei unter 200°C gehalten. Die deutliche Temperaturreduktion im Vergleich zu herkömmlichen Glätteisen sorgt dafür, dass das Haar schonend geglättet wird. Trotz der niedrigeren Temperaturstufe ist das Styling überzeugend: Mein Haar ist gut geglättet, fühlt sich weich und gepflegt an. Je nach Haartyp stehen drei Temperaturstufen zur Auswahl. Die Glättplatten werden in Sekundenschnelle auf die gewählte Temperatur aufgeheizt, ein digitales Display informiert über den aktuellen Status. Dank der Hinweise in der Gebrauchsanweisung ist es mir als ungeübter Person sofort möglich gewesen, die Haare ohne den berüchtigten „Knick“ am Haaransatz zu stylen. Einzig mit dem Styling von Wellen hatte ich kleinere Schwierigkeiten, denn sie sind mir nicht „knickfrei“ gelungen. Nach ein wenig Übung ist das sicher aber auch kein Problem mehr. Die Touch-Up-Funktion ist ideal, um einen Look aufzufrischen. Hierbei wird die Temperatur reduziert, um besonders schonend nachzuglätten. Sie reicht meiner Erfahrung nach völlig aus, wenn man recht feines Haar hat oder es zuvor schon geglättet hat. Wie alle Philips-Geräte ist nicht nur die Funktionalität, sondern auch die Handhabung des Haarglätters absolut überzeugend. Das Gerät ist fast intuitiv zu bedienen, es sieht sehr schick aus und das lange Stromkabel sorgt für ausreichend Bewegungsfreiheit beim Stylen. Die Heizplatten sind so platziert, dass sie die Haut nicht berühren können. Fazit: Überzeugende Stylingergebnisse, konstante Temperatur ermöglicht Glätten ohne Beanspruchung der Haare!
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Diese Bewertung wurde für HP8339/00 Haarglätter verfasst
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Schmidt
06/01/2012
Deutschland
Glätteisen
Das Eisen ist sehr schnell warm und bringt ein hervorragendes Ergebnis.
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