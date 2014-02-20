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Dreimal mehr Pflege für Ihr Haar
Das neue Philips Care & Control Glätteisen ermöglicht es Ihnen, den gewünschten glatten Style zu erhalten und gleichzeitig noch sanfter zu Ihrem Haar zu sein. Dreimal mehr Pflege beim Glätten dank Ionisierungsfunktion, seidig-glatten Keramikplatten und digitaler Temperatureinstellung.
Keramikplatten
130 bis 200 °C Temperatur
Ionisierungsfunktion
Mit dieser hohen Temperatur können Sie die Form Ihrer Haare ändern und Ihr Aussehen nach Ihren Vorstellungen perfektionieren.
Geben Sie Ihrem Haar mit der Ionisierungsfunktion mehr Pflege. Negativ geladene Ionen verhindern statisches Aufladen, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist gesund glänzendes, glattes Haar.
Keramik ist von Natur aus mikroskopisch glatt und haltbar und eignet sich daher bestens als Material für Platten von Haarglättern. Die SilkySmooth-Platten wurden sorgfältig verarbeitet, um die Gleit- und Pflegeeigenschaften des Keramiks zu verbessern. So wird Ihr Haar perfekt glänzend.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.8
von 5
17
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
viol
20/02/2014
Deutschland
Für Profis und Anfänger zu empfehlen!
schöne,glatte Haare ganz schnelle Die Temperatur ist mehrfach und auch recht hoch (bis 230°C)einstellbar, was bei dickem und krauserem Haar wirkungsvoll ist. Außerdem ist die eingestellte Temperatur innerhalb kürzester Zeit (max.10 Sekunden) erreicht und man kann sofort loslegen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Care & control HP8344/00 Care & Control, Glätteisen verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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trollkjerring
29/09/2013
Deutschland
Dieses Produkt ist super
Der Haarglätter ist schnell aufgeheizt und mein schulterlanges Haar ist schnell gestylt . Eignet sich hervorragend bei Naturwellen . Das Haar bekommt wie versprochen einen leichten Glanz . Ich kann den Haarglätter jedem empfehlen !!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Care & control HP8344/00 Care & Control, Glätteisen verfasst
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Biba666
30/04/2013
Deutschland
perfekt!
Der HP8345 von Philips ist nicht nur ein reines Glätteisen, er ist auch für Locken und Wellen super geeignet. Dank seiner speziellen SilkySmooth-Keramikplatten gleitet er richtig schön sanft durch das Haar und ist möglichst schonend. Besonders gut gefallen hat mir die Ionisierungsfunktion, die dafür sorgt dass die Haare sich nicht statisch aufladen und wunderschön glänzen. Das Glätteisen hat einen Überhitzungsschutz und eine automatische Tastensperre eingebaut, damit man während der Benutzung nicht aus Versehen die Temperatur umstellen kann. Das ist mir einmal bei meinem alten Glätteisen passiert, und das Ergebnis war wirklich unschön. Die Spitze bleibt durch die spezielle Beschichtung schön kühl, sodass man sich nicht die Finger verbrennt wenn man mal beide Hände braucht. Das einzige was mich bis jetzt stört ist, dass der Philips-Schriftzug auf dem Gerät sich schon jetzt ablöst, obwohl ich nur ein oder zwei Mal mit dem Finger darüber gerieben habe. Aber das tut der Funktion ja keinen Abbruch sondern stört eher mich als Ästhet.. ;-) Was soll ich noch sagen? 1,8m Kabel, ein wunderschönes Design, kinderleichte Handhabung.. Ich bin absolut begeistert!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Care & control HP8344/00 Care & Control, Glätteisen verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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