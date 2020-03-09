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Eingestellt
HP8656/00
5 Stylingaufsätze
Gleichmäßige Wärmeverteilung
Ionen-Technologie
ThermoProtect Temperatur
Die Technologie zur gleichmäßigen Wärmeverteilung bietet maximalen Schutz für Ihr Haar vor Überhitzung und sorgt so für ein gesundes Aussehen und Glanz.
Die Ionisierungsfunktion ermöglicht Trocknen ohne statische Aufladung. Negativ geladene Ionen verhindern statisches Aufladen, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist glattes, gesundes, glänzendes Haar.
Dieser AirStyler verfügt über 5 Aufsätze, um verschiedene Styles zu kreieren – vom natürlich glatten Look bis hin zu definierten Wellen und Volumen am Haaransatz.
3.7
von 5
143
Bewertungen
Evilimpress
09/03/2020
Suisse
Einfach einzigartig und toll
Ich hab dickes langes Haar mit Naturwellen. Jedesmal wenn ich meine Warmluftbürste brauch, sag ich von neuem bestes Elektrogerät das ich je gekauft habe. Die Haare sind glatt und unglaublich weich und schön zum anfassen, einfach der Hammer. Ich kann ihn definitiv weiterempfehlen.
Vorteile
Tolles Design, schöne Farbe, super Haare nach gebrauch
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ProCare HP8656/08 Styler verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ProCare HP8656/08 Styler verfasst
Meleo
10/05/2018
Deutschland
Verifizierter Käufer
Einer für alles.
Super Qualität zu einen absolut fairen Preis. Gute Verarbeitung und elegantes Design sind hier vereint. Mein Haar wird beim stylen geschont und sieht top frisiert aus. Außerdem habe ich eine schöne Zeitersparnis da trocknen und frisieren in einem Schritt erledigt werden. Ich liebe meinen Philips Pro Care Styler und würde mich wieder für ihn entscheiden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Advanced HP8656/00 AirStyler verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Advanced HP8656/00 AirStyler verfasst
Löckchen
10/05/2018
Deutschland
Einer für alles.
Super Qualität zu einen absolut fairen Preis. Gute Verarbeitung und elegantes Design sind hier vereint. Mein Haar wird beim stylen geschont und sieht top frisiert aus. Außerdem habe ich eine schöne Zeitersparnis da trocknen und frisieren in einem Schritt erledigt werden. Ich liebe meinen Philips Pro Care Styler und würde mich wieder für ihn entscheiden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Advanced HP8656/00 AirStyler verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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