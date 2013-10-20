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Eingestellt

Prestige ProHaartrockner

HPS910/00

4.4
| (121) Bewertungen | 85% empfehlen dieses Produkt.
Entwickelt für schnelles, professionelles Trocknen und Stylen
Der Philips Haartrockner Prestige Pro verfügt über 2.100 W und einen professionellen AC-Motor, der bis zu 160 km/h* erreicht und damit um 40 % schneller** als seine Vorgänger ist. Verbessern Sie Ihr professionelles Stylingerlebnis mit zwei schlanken Düsen.
Alle Vorteile anzeigen

Entwickelt für schnelles, professionelles Trocknen und Stylen

  • 2.100 W Trockenleistung

  • Leistungsstarker AC-Motor

  • Hohe Luftgeschwindigkeit bis 160 km/h*

  • Ionisierung für glänzendes Haar

Schnelles Trocknen, leistungsstarker AC-Motor

Schnelles Trocknen, leistungsstarker AC-Motor

Der Pro Haartrockner verfügt über einen leistungsstarken Wechselstrommotor mit einer Luftgeschwindigkeit von bis zu 160 km/h*, die um 40 % schneller** ist als bei Vorgängermodellen. Er wurde für professionelle, effektive Ergebnisse entwickelt.

2.100 W für schnelles, leistungsstarkes Trocknen

2.100 W für schnelles, leistungsstarkes Trocknen

Dieser Haartrockner mit einer professionellen Leistung von 2.100 W erzeugt einen starken Luftstrom. Durch die daraus resultierende Gebläseleistung können Sie Ihr Haar schneller und einfacher trocknen und stylen.

Ionisierungsfunktion für glattes, glänzendes Haar

Ionisierungsfunktion für glattes, glänzendes Haar

Negativ geladene Ionen eliminieren statische Aufladung, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist gesund glänzendes, glattes Haar.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

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4.4

von 5

121

Bewertungen

85%

empfehlen dieses Produkt.

20/10/2013

Suisse

Suisse

Wunderbar

Ich mag diesen Haartrockner. Er ist ideal für mich, weil er sehr schnel trocknet. Ich kann den perfekten Look bekommen. Es gibt 4 Jahre Garantie. Bedienung ist einfach. Diser Haartrockner bietet mehr Pflege mit Keramik-Technologie. Jetz liebe ich meine glänzende Haare. Meine Haare sehen gut aus.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HPS910/08 Pro Haartrockner verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HPS910/08 Pro Haartrockner verfasst

22/07/2018

Deutschland

Deutschland

Ein ausgezeichnetes Gerät

Der Fön erfüllt meine Erwartungen voll und ich würde in mir jederzeit wieder kaufen. Die Handhabung ist angenehm einfach, die Leistung überdurchschnittlich.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Prestige Pro HPS920/00 Haartrockner verfasst

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Diese Bewertung wurde für Prestige Pro HPS920/00 Haartrockner verfasst

08/11/2017

Deutschland

Deutschland

hochwertiges Gerät

starke Leistung, leichte Handhabung, Preis ist teuer, Kabel ist dick

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Prestige Pro HPS920/00 Haartrockner verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Prestige Pro HPS920/00 Haartrockner verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Getestet mit der 9-mm-Düse auf Heiz- und Geschwindigkeitsstufe 2

  2. im Vgl. zum Vorgänger HP4997