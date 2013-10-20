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2300 W Trockenleistung
Leistungsstarker AC-Motor
Hohe Luftgeschwindigkeit bis 170 km/h*
Stylingdüse für mehr Schutz
Der Pro Haartrockner verfügt über einen leistungsstarken Wechselstrommotor mit einer Luftgeschwindigkeit von bis zu 170 km/h*, die um 50 % schneller** ist als bei Vorgängermodellen. Er wurde für professionelle, effektive Ergebnisse entwickelt.
Dieser Haartrockner mit einer professionellen Leistung von 2.300 W erzeugt einen starken Luftstrom. Durch die daraus resultierende Gebläseleistung können Sie Ihr Haar schneller und einfacher trocknen und stylen.
Negativ geladene Ionen eliminieren statische Aufladung, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist gesund glänzendes, glattes Haar.
Auszeichnungen
4.4
von 5
121
Bewertungen
85%
empfehlen dieses Produkt.
Sandro
20/10/2013
Suisse
Wunderbar
Ich mag diesen Haartrockner. Er ist ideal für mich, weil er sehr schnel trocknet. Ich kann den perfekten Look bekommen. Es gibt 4 Jahre Garantie. Bedienung ist einfach. Diser Haartrockner bietet mehr Pflege mit Keramik-Technologie. Jetz liebe ich meine glänzende Haare. Meine Haare sehen gut aus.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HPS910/08 Pro Haartrockner verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HPS910/08 Pro Haartrockner verfasst
grischan
22/07/2018
Deutschland
Ein ausgezeichnetes Gerät
Der Fön erfüllt meine Erwartungen voll und ich würde in mir jederzeit wieder kaufen. Die Handhabung ist angenehm einfach, die Leistung überdurchschnittlich.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Prestige Pro HPS920/00 Haartrockner verfasst
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Diese Bewertung wurde für Prestige Pro HPS920/00 Haartrockner verfasst
Stormofscorpion
08/11/2017
Deutschland
hochwertiges Gerät
starke Leistung, leichte Handhabung, Preis ist teuer, Kabel ist dick
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Prestige Pro HPS920/00 Haartrockner verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Getestet mit der 6-mm-Düse auf Heiz- und Geschwindigkeitsstufe 2
im Vgl. zum Vorgänger HP4997