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Federnde Titanplatten
Präzise Steuerung 230 °C
Ionisierung für glänzendes Haar
10 Sek. Aufheizzeit
Professionelle titanbeschichtete Platten für beste Wärmeleitung. Dieses hochwertige Plattenmaterial ist langlebig und überträgt Wärme umgehend, was für schnelles und gleichmäßiges Glätten sorgt.
Die federnden Platten bewegen sich, wenn beim Glätten zu viel Druck ausgeübt wird. So wird das Haar geschützt und Haarbruch vermieden.
Längere 100 mm Platten ermöglichen einen besseren Kontakt zum Haar und perfekte Glättungsergebnisse in kürzerer Zeit.
Auszeichnungen
4.6
von 5
149
Bewertungen
91%
empfehlen dieses Produkt.
Lillo82
10/06/2017
Suisse
Verifizierter Käufer
Gute Materialqualität, sehr gute Leistung
Meine Frau ist sehr zufrieden mit der Leistung. Design ist sehr schlicht und elegant mit der besonderen Oberflächenstruktur. Heizt schnell auf. Preis ist auch ok. Einziger kleines Manko. Der On/Off Schalter gibt mir einen losen Eindruck. Ich glaube, dass dieser vom Material und auch Position besser gelöst werden muss.
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Diese Bewertung wurde für Prestige Pro HPS930/00 Haarglätter verfasst
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Diana Os
12/04/2022
Deutschland
Philips Mitarbeiter(in)
Verifizierter Käufer
Perfekter Beruf
[Employee of philipsglobal] sanft rutschig auf den Haaren. selbst bei niedrigen Temperaturen kann eine gute Wirkung erzielt werden
Vorteile
Preis und Qualität
Nachteile
Farbe
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JanineTo
18/02/2022
Deutschland
Super Artikel für optimale Glättung
Super Artikel für optimale Glättung. Läuft bis heute ohne Probleme, easy Handhabung.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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