Professioneller bürstenloser Motor

Langlebiger, professioneller bürstenloser Motor für das Stylen von Locken in alle Richtungen. Für gleichmäßige nach rechts und links eingedrehte Locken für einen völlig symmetrischen Look. Verwenden Sie alternativ die Funktion zum automatischen Drehen von Locken für eine Mischung aus in beide Richtungen eingedrehten Locken für einen völlig natürlichen Look.