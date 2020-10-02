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CloseCut
Passt auf die Serie HQ900
Passt auf HQ64, HQ66, HQ68 und HQ69
CloseCut-Klingen sind präzise gefertigt, damit Sie sich jedes Mal sicher und gründlich rasieren können. Die langlebigen, selbstschärfenden Klingen nutzen sich nicht ab und stellen somit sicher, dass Ihre Rasur immer gründlich und schnell bleibt.
4.2
von 5
36
Bewertungen
91%
empfehlen dieses Produkt.
Stibbi
02/10/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Das Produkt hält, was es verspricht
Ich bin zufrieden. Dummerweise hatte ich viel zu lange gewartet, bis ich mich drum kümmerte
Vorteile
Preis-Leitungsverhältnis stimmt
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HQ56/50 Scherköpfe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HQ56/50 Scherköpfe verfasst
Hervé
13/09/2016
België
bonne qualité
5 étoile si je trouve les têtes pour mon HQ5426 qui n'est pas repris dans la liste de compatibiler
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HQ56/50 têtes de rasage verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HQ56/50 têtes de rasage verfasst
Blipinius
07/04/2025
Italia
Buon prodotto
Questa recensione rettifica le prime impressioni, per la verità un po’ affrettate rilasciate all’apertura della confezione, smentite dopo i primi utilizzi. La rasatura è molto buona e veloce. Insomma, un buon prodotto che mi permetterà di utilizzare il mio vecchio rasoio ancora per alcuni anni.
Vorteile
Qualità della rasatura
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HQ56/50 testine di rasatura verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HQ56/50 testine di rasatura verfasst