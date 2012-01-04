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Scherköpfe

HQ5/31

4.2

| (6) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.

Für eine jederzeit gründliche Rasur

Um jederzeit die maximale Leistung Ihres Philips Rasierers zu gewährleisten, sollten Sie die Scherköpfe alle zwei Jahre auswechseln

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Nach außen gewölbter Scherkopf mit Schneideeinheit für eine gründliche und sanfte Rasur

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Super Lift & Cut-Technologie mit 2-Klingen-System

2-Klingen-System: Die erste Klinge hebt das Haar an, die zweite Klinge schneidet es ab. Dies garantiert eine schonende und gründliche Rasur.

15 ultra-scharfe Klingen für eine schnelle und gründliche Rasur

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4.2

von 5

6

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

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2

04/01/2012

Deutschland

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01/07/2013

België

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toujours de bons rasoirs depuis 1960

les appareils de votre marque m' ont toujours donné toute satisfaction,soit en électro ménager ou en TV.

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14/03/2012

Nederland

Nederland

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