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Eingestellt
Für eine jederzeit gründliche Rasur
Um jederzeit die maximale Leistung Ihres Philips Rasierers zu gewährleisten, sollten Sie die Scherköpfe alle zwei Jahre auswechseln
.
2-Klingen-System: Die erste Klinge hebt das Haar an, die zweite Klinge schneidet es ab. Dies garantiert eine schonende und gründliche Rasur.
4.2
von 5
6
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
04/01/2012
Deutschland
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HQ5/50 Scherköpfe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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jp007
01/07/2013
België
toujours de bons rasoirs depuis 1960
les appareils de votre marque m' ont toujours donné toute satisfaction,soit en électro ménager ou en TV.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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stekker6
14/03/2012
Nederland
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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