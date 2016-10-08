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Eingestellt
HQ8160/16
Die drei Klingenkränze bieten 50 % mehr Scherfläche, für eine schnelle und gründliche Rasur. *Verglichen mit herkömmlichen Rotationsscherköpfen.
Der Elektrorasierer verfügt über ultradünne Scherköpfe mit Schlitzen zum Erfassen langer Haare und Löchern, mit denen auch kürzeste Bartstoppeln erfasst werden können.
Das 2-Klingen-System dieses Elektrorasierers hebt die Haare an und schneidet sie direkt für eine sanfte Rasur an der Hautoberfläche ab.
4.0
von 5
10
Bewertungen
Adjem
08/10/2016
Suisse
Excellent produit
Vraiment excellent. Rasage de prêt et la peau reste très douce et lisse.
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ8160/16 Rasoir électrique verfasst
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ8160/16 Rasoir électrique verfasst
Mr P
01/11/2020
United Kingdom
Verifizierter Käufer
shaver is easy to handle and gives a close shave.
very pleased with shaver and worth the money. I like the charging pad so always can be fully charged.Also easy to clean.
Vorteile
See above easy to use and gives a great shave.
Nachteile
none
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver verfasst
Bobby72
06/08/2015
United Kingdom
Still shaving well since 2006
Have used this daily since 2006 ,without any problem. Have now purchased a 5000 serieseries at a good price hoping for similar good service
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.