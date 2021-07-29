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Eingestellt

Shaver series 3000Elektrorasierer

HQ8250/17

4
| (224) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.
Schnell. Gründlich. Effizient.
Die drei Kränze der Speed-XL-Scherköpfe bieten 50 % mehr Scherfläche für eine schnelle und gründliche Rasur.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

Schnell. Gründlich. Effizient.

  • Wiederaufladbar

Speed-XL-Scherköpfe für eine schnelle und gründliche Rasur

Speed-XL-Scherköpfe für eine schnelle und gründliche Rasur

Die drei Klingenkränze bieten 50 % mehr Scherfläche, für eine schnelle und gründliche Rasur. *Verglichen mit herkömmlichen Rotationsscherköpfen.

SmartTouch Konturenanpassung – für eine schnelle und effiziente Rasur

SmartTouch Konturenanpassung – für eine schnelle und effiziente Rasur

Sorgt für stets engen Kontakt der 3 Scherköpfe mit Ihrer Haut – für eine schnelle und gründliche Rasur

FastRinse mit antibakterieller Beschichtung auf der Innenseite

FastRinse mit antibakterieller Beschichtung auf der Innenseite

Die antibakterielle Beschichtung auf der Innenseite der Schereinheit sorgt dafür, dass der Rasierer in Sekunden sauber ausgespült ist.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

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4.0

von 5

224

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

29/07/2021

Deutschland

Deutschland

Der "Käfer" von Philips

Nachdem die Garantie nun vor sieben Jahren abgelaufen ist, wird es Zeit für diese Bewertung: Rasieren, trocken oder nass, die reine Freude. Und das Ding ist einfach "unkaputtbar"! Akku-Ladezeit und -Laufzeit nach wie vor sehr gut. (War übrigens ein Schnäppchen bei PLUS)

Vorteile

Trocken- oder Nassrasur

Nachteile

Langhaarschneider schwächelt im Randbereich

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Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrorasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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24/08/2017

Deutschland

Deutschland

Bester Rasierer, den ich bisher hatte

Ich habe später das Nachfolgemodell gekauft - also auch von Philips. Aber wenn es diesen Rasierer noch gegeben hätte, wäre meine Entscheidung sicher wieder zugunsten dieses vorherigen Modells gefallen.

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26/09/2015

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Tadelloser Trocken-Rasierer mit schönem Design und vorbildlicher Leistung

Verrichtet schon seit Jahren seine Rasierarbeit ohne Tadel und Probleme. Bin damit sehr zufrieden. Hatte das Vorgänger-Modell auch schon viele Jahre im Einsatz. Schönes, zeitloses Design. Lässt sich einfach und Schnell aufladen. Hat eine gute Rasierleistung, jetzt schon über viele Jahre OHNE jeden Zwischenfall. Bin seit Jahren (Jahrzehnten) mit den Philips-Trocken-Rasierer sehr zufrieden. Werde wieder einen Philips-Rasierer kaufen. Ich kann diesen Rasierer jedem hautempfindsamen Kunden nur empfehlen.

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 