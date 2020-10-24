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Reinigt und ölt
Duft von frischer Brise
Die Jet Clean Lösung reinigt und ölt Ihr Scherköpfe.
Nach der Reinigung sieht der Scherkopf des Philips Elektrorasierers aus wie neu, riecht wie neu und bietet eine Leistung wie am ersten Tag.
Frischer Duft auf dem Scherkopf – damit Sie eine perfekte, belebende und saubere Rasur mit Ihrem Elektrorasierer erleben.
4.3
von 5
64
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
24/10/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Das Produkt hat großartige Funktionen
Reinigt und pflegt den Scherkopf optimal, sparsam im Verbrauch.
Vorteile
Markenqualität
Nachteile
Zu teuer
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HQ200/50 Jet Clean-Reinigungslösung verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HQ200/50 Jet Clean-Reinigungslösung verfasst
06/01/2011
Deutschland
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HQ200/03 Jet Clean-Reinigungslösung verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Xyscr
18/03/2022
Österreich
Verifizierter Käufer
Gute Qualität
Sparsam und daher auch gut nichts spricht daher gegen das Produkt
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HQ200/50 Jet Clean-Reinigungslösung verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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