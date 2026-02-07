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  • Gründlichere* Rasur, verbesserter Schutz für die Haut
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Shaver series 7000Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

S7886/35

4.3
| (2959) Bewertungen | 85% empfehlen dieses Produkt.
Gründlichere* Rasur, verbesserter Schutz für die Haut
Die Philips Series 7000 bietet jeden Tag eine gründliche, komfortable Rasur mit zusätzlichem Hautschutz. Mit der fortschrittlichen SkinIQ-Technologie werden die Rasierzüge angeleitet, sodass du deine Technik verbessern kannst und weniger Züge benötigst, selbst bei einem 3-Tage-Bart.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

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Dieses Produkt

Shaver series 7000 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

Shaver series 7000
Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

CHF 189.00

  • Accessories

    Accessories
    Reinigungsstation

    CHF 39.90

  • SH71

    SH71
    Ersatz-Scherköpfe

    CHF 50.00

CHF 189.00

CHF 189.00

mit SkinIQ Technologie

Gründlichere* Rasur, verbesserter Schutz für die Haut

  • Nano SkinGlide Beschichtung

  • SteelPrecision Klingen

  • Motion Control Sensor

  • Flexible 360-Grad-Scherköpfe

  • Bis zu 5 Jahre Garantie****

Reduziert die Reibung für sanften Komfort

Reduziert die Reibung für sanften Komfort

Zwischen den Scherköpfen des Rasierers und deiner Haut befindet sich eine Schutzbeschichtung, damit der Rasierer sanft über die Haut gleitet. Die Schutzbeschichtung besteht aus bis zu 250.000 Mikrotechnikperlen pro Quadratzentimeter und verbessert die Gleitfähigkeit auf der Haut um bis zu 30 %***. Hautirritationen werden so auf ein Minimum reduziert, damit du jeden Tag eine angenehme Rasur genießen kannst.

Präzises, effizientes Schneiden bei jedem Zug

Präzises, effizientes Schneiden bei jedem Zug

Mit bis zu 90.000 Schnittvorgängen pro Minute schneiden die SteelPrecision Klingen mehr Haare pro Zug für eine gründliche und effiziente Rasur. Die 45 Hochleistungsklingen sind selbstschärfend und werden in Europa hergestellt – für eine zuverlässige Schnittleistung bei jeder Rasur.

Anleitung für eine bessere Technik mit weniger Zügen

Anleitung für eine bessere Technik mit weniger Zügen

Die Technologie zur Bewegungserkennung analysiert, wie du dich rasierst, und leitet dich an, effizientere Bewegungen auszuführen. Nach nur drei Rasuren erreichte die Mehrheit der Männer eine bessere Rasiertechnik mit weniger Zügen***. Der Komfort und die Konsistenz bei der täglichen Rasur werden verbessert.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.3

von 5

2959

Bewertungen

85%

empfehlen dieses Produkt.

07/02/2026

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Super Rasierapparat leise,saubere Rasur,leicht zu bedienen und reinigen. Sehr empfehlenswert! .

Vorteile

Saubere Rasur,leicht zu reinigen

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 S7788/59 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

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21/12/2025

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Philips S7886 = bin (weiterhin) sehr zufrieden!

Nutze seit geraumer Zeit Rasierer von Philips. Mein etwas älteres Gerät der 5000er Serie habe ich kürzlich durch den S7886/35 ersetzt. Bin weiterhin sehr zufrieden - auch wenn ich zwischen dem 5000er Gerät und dem 7000er Gerät keinen grossen Unterschied finden kann. Die zusätzliche App mit Bluetooth Anbindung ist spassig - aber nicht unbedingt nötig. Bin mit dem neuen S7886 rundum zufrieden!

Vorteile

Beste Rasur !! Lange Akku-Laufzeit !! TOP Gerät

Nachteile

Keine

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Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 S7886/35 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

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16/05/2025

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Der Rasierer ist top ...

Sehr gutes und schönes Gerät zum smarten Preis, gute Ausstattung, tolles Zubehör, rasiert sehr gut, liegt gut in der Hand

Vorteile

Tolle Aktion - 40% - toller Preis

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 S7887/58 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 S7887/58 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. im Vergleich zu nicht beschichtetem Material

  2. Getestet im Vergleich zur Philips Serie 3000.

  3. Basierend auf Benutzern des Philips Serie S7000 und der GroomTribe App im Jahr 2019

  4. 2 Jahre Garantie + 3 Jahre Verlängerung bei Registrierung auf Philips.com innerhalb von 90 Tagen ab Kaufdatum.