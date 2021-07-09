Ich wurde von Philips als Produkttester für den Philips Nass- und Trockenrasierer S7887/35 (7000 Serie) ausgewählt. Der Rasierer wurde mir für den Testzeitraum von 2 Wochen kostenlos zur Verfügung gestellt.￼ ￼ Der erste Eindruck vom Philips S7887/35 ist durchweg sehr gut. Eine hochwertige Verarbeitung trifft hierbei auf elegantes Design. Durch seine ergonomische Form liegt der Rasierer perfekt in der Hand. Egal ob Nass- oder Trockenrasur, er rutscht nicht in bzw. aus der Hand. Für das Laden des Rasierers kann man das mitgelieferte Kabel direkt in das Gerät stecken oder nutzt die Ladeschale. In jedem Fall wird ein USB-Netzteil benötigt, da dieses nicht im Lieferumfang enthalten ist. Bei meinem Test habe ich ein Netzteil mit 12W verwendet. Die vollständige Aufladung des Akkus dauerte weniger als 60 Minuten. Daraufhin kann mit einer Nutzungsdauer von mehr als 1 Stunde gerechnet werden. Aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit nutzte ich den Rasierer nahezu täglich. Die entsprechende Rasur dauerte im Durchschnitt 2 Minuten. Während des Testzeitraums zeigte die Ladeanzeige fortwährend alle drei Ladebalken an. Den Philips S7887/35 habe ich als Trocken- und als Nassrasierer genutzt. Grundsätzlich führte ich bei der Rasur kreisende Bewegungen aus. Durch die speziellen Haarführungskanäle und flexiblen Scherköpfe wurden die Barthaare immer fast vollständig entfernt. Lediglich im Bereich des Kehlkopfes blieben regelmäßig minimale Partien stehen. Den Präzisionstrimmer nutzte ich für die Anpassung der Koteletten. Hierzu ist zu sagen, dass die Nassrasur immer ein besseres Ergebnis als die Trockenrasur ergab. Die Reinigung ließ sich sehr einfach und benutzerfreundlich durchführen. Da der Rasierer wasserfest ist, kann dieser unter laufendem Wasser gereinigt werden. Über das integrierte Display wird man zur Reinigung automatisch aufgefordert. Weiterhin kann man den Scherkopfhalter aufklappen und die Scherköpfe zur Reinigung entfernen. Eine derartige „Tiefenreinigung“ führte ich einmal in der Woche durch. Das mitgelieferte Etui macht einen robusten Eindruck. Der Rasierer lässt sich sehr gut und einfach darin verstauen. Philips bietet zudem die App „GroomTribe Styling and Shaving“. Mittels Bluetooth wird der S7887/35 verbunden. Ziel ist die Optimierung der Rasur- und Bartstyling-Funktionen für den Anwender. Nette Features und eine freundliche Benutzeroberfläche laden zum mitmachen ein. Insgesamt lässt sich sagen, dass der Philips S7887/35 ein sehr guter Begleiter für diejenigen ist, die sich täglich rasieren und auch eine empfindliche Haut haben können.