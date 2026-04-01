Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku

Erleben Sie den Komfort eines leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus mit bis zu 40 Minuten Betriebsdauer nach nur einer Stunde Aufladung. Sie benötigen kurzfristig eine Rasur? Schließen Sie das Gerät einfach für 5 Minuten an und Sie erhalten genug Leistung für eine vollständige Rasur.