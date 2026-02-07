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Nano SkinGlide Beschichtung
SteelPrecision Klingen
Motion Control Sensor
Flexible 360-Grad-Scherköpfe
Bis zu 5 Jahre Garantie*****
Zwischen den Scherköpfen des Rasierers und deiner Haut befindet sich eine Schutzbeschichtung, damit der Rasierer sanft über die Haut gleitet. Die Schutzbeschichtung besteht aus bis zu 250.000 Mikrotechnikperlen pro Quadratzentimeter und verbessert die Gleitfähigkeit auf der Haut um bis zu 30 %***. Hautirritationen werden so auf ein Minimum reduziert, damit du jeden Tag eine angenehme Rasur genießen kannst.
Mit bis zu 90.000 Schnittvorgängen pro Minute schneiden die SteelPrecision Klingen mehr Haare pro Zug für eine gründliche und effiziente Rasur. Die 45 Hochleistungsklingen sind selbstschärfend und werden in Europa hergestellt – für eine zuverlässige Schnittleistung bei jeder Rasur.
Die Technologie zur Bewegungserkennung analysiert, wie du dich rasierst, und leitet dich an, effizientere Bewegungen auszuführen. Nach nur drei Rasuren erreichte die Mehrheit der Männer eine bessere Rasiertechnik mit weniger Zügen***. Der Komfort und die Konsistenz bei der täglichen Rasur werden verbessert.
4.3
von 5
2959
Bewertungen
85%
empfehlen dieses Produkt.
Heinzelmännchen
07/02/2026
Suisse
Verifizierter Käufer
Super Rasierapparat leise,saubere Rasur,leicht zu bedienen und reinigen. Sehr empfehlenswert! .
Vorteile
Saubere Rasur,leicht zu reinigen
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 S7788/59 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 S7788/59 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Oli_C
21/12/2025
Suisse
Verifizierter Käufer
Philips S7886 = bin (weiterhin) sehr zufrieden!
Nutze seit geraumer Zeit Rasierer von Philips. Mein etwas älteres Gerät der 5000er Serie habe ich kürzlich durch den S7886/35 ersetzt. Bin weiterhin sehr zufrieden - auch wenn ich zwischen dem 5000er Gerät und dem 7000er Gerät keinen grossen Unterschied finden kann. Die zusätzliche App mit Bluetooth Anbindung ist spassig - aber nicht unbedingt nötig. Bin mit dem neuen S7886 rundum zufrieden!
Vorteile
Beste Rasur !! Lange Akku-Laufzeit !! TOP Gerät
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 S7886/35 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 S7886/35 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Gretzky
16/05/2025
Suisse
Verifizierter Käufer
Der Rasierer ist top ...
Sehr gutes und schönes Gerät zum smarten Preis, gute Ausstattung, tolles Zubehör, rasiert sehr gut, liegt gut in der Hand
Vorteile
Tolle Aktion - 40% - toller Preis
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 S7887/58 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 S7887/58 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
im Vergleich zu nicht beschichtetem Material
Getestet im Vergleich zur Philips Serie 3000.
Basierend auf Benutzern des Philips Serie S7000 und der GroomTribe App im Jahr 2019
Vergleich von Rasierrückständen nach Verwendung von Reinigungsflüssigkeit gegenüber Wasser in der Reinigungskartusche
2 Jahre Garantie + 3 Jahre Verlängerung bei Registrierung auf Philips.com innerhalb von 90 Tagen ab Kaufdatum.