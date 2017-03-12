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Eingestellt
Sorgt für stets engen Kontakt der 3 Scherköpfe mit Ihrer Haut – für eine schnelle und gründliche Rasur
Die drei Klingenkränze bieten 50 % mehr Scherfläche, für eine schnelle und gründliche Rasur. *Verglichen mit herkömmlichen Rotationsscherköpfen.
Personal Comfort Control passt den Rasierer an Ihren Hauttyp an. Wählen Sie für eine schnelle und gründliche Rasur die Einstellung 'Normal'. Für eine gründliche Rasur mit maximaler Hautschonung wählen Sie die Option 'Sensitive'.
4.2
von 5
15
Bewertungen
93%
empfehlen dieses Produkt.
Joedm7ul
12/03/2017
Deutschland
Spitzengerät
Der beste Rasierer den Ich mal hatte. Leider nach 10 Jahren war der Akku fällig. Lasse mich uberraschen von dem S 3510/06.
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Hans1106
01/10/2014
Deutschland
Ein Klasse-Rasierer!
Seit sechs (6) Jahren benutze ich diesen Rasierer. Ohne Probleme. In der Anschaffung sicherlich ein sportlicher Preis, aber über sechs Jahre verteilt.... Ein preiswerter (...er ist seinen Preis wert!) und robuster Begleiter. Wenn nötig, würde ich mit absoluter Sicherheit wieder zurückgreifen auf diese Marke.
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Jojo 33
31/05/2024
France
Le 4x4 du rasoir
Donné par une connaissance donc ayant maintenant environ 10 ans , il marche toujours très bien . La batterie faiblit un peu vers 20 pour cent quand même. Le silence est incomparable . Une tête a tendance à sortir du logement j'ai dû la coller.
Vorteile
Tous
Nachteile
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.