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  • Der beste Rasierer von der weltweiten Nummer 1
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Eingestellt

SmartTouch-XLElektrorasierer

HQ9190CC

4.3
| (32) Bewertungen | 90% empfehlen dieses Produkt.
Der beste Rasierer von der weltweiten Nummer 1
Für Männer, denen das Beste gerade gut genug ist: SmartTouch-XL kombiniert die hochmodernen Speed-XL-Scherköpfe mit dem einzigartigen SmartTouch-Konturenanpassungssystem für eine gründliche Rasur mit weniger Hautirritationen.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

Konturenanpassung, auch an schwer erreichbaren Stellen

Der beste Rasierer von der weltweiten Nummer 1

SmartTouch Konturenanpassung – für eine schnelle und effiziente Rasur

SmartTouch Konturenanpassung – für eine schnelle und effiziente Rasur

Sorgt für stets engen Kontakt der 3 Scherköpfe mit Ihrer Haut – für eine schnelle und gründliche Rasur

Speed-XL-Scherköpfe für eine schnelle und gründliche Rasur

Speed-XL-Scherköpfe für eine schnelle und gründliche Rasur

Die drei Klingenkränze bieten 50 % mehr Scherfläche, für eine schnelle und gründliche Rasur. *Verglichen mit herkömmlichen Rotationsscherköpfen.

Personal Comfort Control passt sich Ihrem Hauttyp an

Personal Comfort Control passt sich Ihrem Hauttyp an

Personal Comfort Control passt den Rasierer an Ihren Hauttyp an. Wählen Sie für eine schnelle und gründliche Rasur die Einstellung 'Normal'. Für eine gründliche Rasur mit maximaler Hautschonung wählen Sie die Option 'Sensitive'.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

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4.3

von 5

32

Bewertungen

90%

empfehlen dieses Produkt.

19/03/2022

Deutschland

Deutschland

Alles nach Jahren noch perfekt!

Philips-Rasierer nutze ich seit Jahrzehnten, er liegt gut in der Hand, das Gewicht ist gering, er übersteht Stürze, inzwischen ist Wasser kein Problem, schnelles Laden für etliche Tage, Gummierung sichert die Position! Das Einstellrad für Komfort habe ich nie gebraucht! Wenn es mal eine Generation mit 12 Volt gibt, ist er auch für die lange Autoreise ideal!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SmartTouch-XL HQ9190CC Elektrorasierer verfasst

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23/07/2021

Deutschland

Deutschland

War der Beste Rasierapparat, bis HEUTE noch

War der Beste Rasierapparat Philips SmartTouch-XL Elektrorasierer HQ9190CC Cleaning System, bis HEUTE noch gegen Teil der Philips Senso Touch 3D Cleaning System

Vorteile

gut Gut Empfindliche Hauttypen ,rasiert gründlich

Nachteile

Es gibt keine Service mehr

Diese Bewertung wurde für SmartTouch-XL HQ9190CC Elektrorasierer verfasst

Diese Bewertung wurde für SmartTouch-XL HQ9190CC Elektrorasierer verfasst

07/08/2020

Deutschland

Deutschland

Der Beste

Ich habe diesen jetzt seit über zehn Jahren. Die dritte Generation an Scherrköpfen und läuft und läuft und läuft. Ich will keinen neuen! Die haben weniger Funktionen und sind dafür teurer. Echt schade, dass dieses Top Produkt eingestellt wurde.

Vorteile

Super leise, gründlich, zuverlässig

Nachteile

Es dauert länger als mit einem Braun. Der Braun hobelt laut und schnell und dieser dreht leise seine Kreise und schleift leise vor sich hin. Schleifen dauert eben länger als Hobeln

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SmartTouch-XL HQ9190 Elektrorasierer verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 