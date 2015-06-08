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Eingestellt

Scherköpfe

HQ9/11

4.3
| (120) Bewertungen | 92% empfehlen dieses Produkt.
Für eine jederzeit gründliche Rasur
Jedes Jahr legen Ihre Rasierklingen eine Strecke zurück, die der Höhe des Mount Everest entspricht – und das 49 Mal! Nach so einem Workout können sogar die besten Materialien ihren Schliff verlieren. Tauschen Sie die Köpfe alle 2 Jahre aus, um eine optimale Leistung Ihres Rasierers zu garantieren.
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Super Lift & Cut-Technologie mit 2-Klingen-System

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Ihr Philips Rasierer mit 2-Klingen-System: Die erste Klinge hebt das Haar an, die zweite Klinge schneidet es ab. Das garantiert eine schonende und gründliche Rasur.

Präzisionsschnittsystem

Präzisionsschnittsystem

Die ultradünnen Scherköpfe des Philips Rasierers verfügen über kleine Löcher, mit denen auch kürzeste Bartstoppeln erfasst werden können, und integrierte Schlitze zum Erfassen langer Haare.

Reflex Action-System

Reflex Action-System

Passt sich automatisch den Konturen von Gesicht und Hals an.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.3

von 5

120

Bewertungen

92%

empfehlen dieses Produkt.

08/06/2015

Deutschland

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Verifizierter Käufer

Philips Scheerköpfe HQ9/50 3 triple track

Das Produkt entspricht vollständig den Erwartungen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PowerTouch HQ9/50 Scherköpfe verfasst

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13/05/2014

Deutschland

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bin mit dem Ersatz genau so zufrieden wie mit dem Original

sehr zufrieden, habe zeitlebens einen Philipps-Rasierer

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PowerTouch HQ9/50 Scherköpfe verfasst

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03/12/2013

Deutschland

Deutschland

Zum rasieren bestens geeignt.

Die Funktion ist wirklich bestens. Aus der Beschreibung war aber nicht zu erkennen, dass die Abdeckung nicht dabei ist. Wenn die defekt ist, muss sie extra bestellt werden !!!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PowerTouch HQ9/50 Scherköpfe verfasst

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