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Eingestellt
TripleTrack
1 Scherkopf
Ihr Philips Rasierer mit 2-Klingen-System: Die erste Klinge hebt das Haar an, die zweite Klinge schneidet es ab. Das garantiert eine schonende und gründliche Rasur.
Die ultradünnen Scherköpfe des Philips Rasierers verfügen über kleine Löcher, mit denen auch kürzeste Bartstoppeln erfasst werden können, und integrierte Schlitze zum Erfassen langer Haare.
Passt sich automatisch den Konturen von Gesicht und Hals an.
4.3
von 5
120
Bewertungen
92%
empfehlen dieses Produkt.
eule0351
08/06/2015
Deutschland
Verifizierter Käufer
Philips Scheerköpfe HQ9/50 3 triple track
Das Produkt entspricht vollständig den Erwartungen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerTouch HQ9/50 Scherköpfe verfasst
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Mexiko
13/05/2014
Deutschland
bin mit dem Ersatz genau so zufrieden wie mit dem Original
sehr zufrieden, habe zeitlebens einen Philipps-Rasierer
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Holwer
03/12/2013
Deutschland
Zum rasieren bestens geeignt.
Die Funktion ist wirklich bestens. Aus der Beschreibung war aber nicht zu erkennen, dass die Abdeckung nicht dabei ist. Wenn die defekt ist, muss sie extra bestellt werden !!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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