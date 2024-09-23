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  • Frische hausgemachte Gerichte im Handumdrehen
  • Frische hausgemachte Gerichte im Handumdrehen
  • Frische hausgemachte Gerichte im Handumdrehen
  • Frische hausgemachte Gerichte im Handumdrehen
  • Frische hausgemachte Gerichte im Handumdrehen
  • Frische hausgemachte Gerichte im Handumdrehen
  • Frische hausgemachte Gerichte im Handumdrehen
  • Frische hausgemachte Gerichte im Handumdrehen
  • Frische hausgemachte Gerichte im Handumdrehen
  • Frische hausgemachte Gerichte im Handumdrehen
  • Frische hausgemachte Gerichte im Handumdrehen
  • Frische hausgemachte Gerichte im Handumdrehen
  • Frische hausgemachte Gerichte im Handumdrehen
  • Frische hausgemachte Gerichte im Handumdrehen

Daily CollectionZerkleinerer

HR1393/90

4.3
| (26) Bewertungen | 88% empfehlen dieses Produkt.
Frische hausgemachte Gerichte im Handumdrehen
Dieser Philips Zerkleinerer ist Ihre helfende Hand in der Küche. Zerkleinern Sie alles, was Sie möchten, im Handumdrehen – von Gemüse und Kräutern bis zu Nüssen. Dank der Bedienung durch Herunterdrücken und der kompakten Größe war Zerkleinern noch nie so einfach.
Alle Vorteile anzeigen

Perfekt gehackte Zwiebeln, Kräuter, Nüsse und mehr

Frische hausgemachte Gerichte im Handumdrehen

  • 450 W

  • 0,7 L

  • Kunststoffschüssel

  • 2 Klingen

Große 0,7 l Schüssel

Große 0,7 l Schüssel

Großer 0,7-l-Behälter mit 0,5 l Nutzvolumen.

Leichte Bedienung durch Herunterdrücken

Leichte Bedienung durch Herunterdrücken

Leichte Bedienung durch einfaches Herunterdrücken

Leistungsstarker 450 W-Motor

Leistungsstarker 450 W-Motor

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.3

von 5

26

Bewertungen

88%

empfehlen dieses Produkt.

3

23/09/2024

Portugal

Portugal

Onde acho a peça que fica entre o motor e a lamina

A picadora vem 4 peças separadas, tenho tudo exceto a parte que fica embutida no copo para encaixar o motor onde eu consigo comprar?

Diese Bewertung wurde für Coleção Daily HR1393/00 Picadora verfasst

Diese Bewertung wurde für Coleção Daily HR1393/00 Picadora verfasst

12/03/2022

Portugal

Portugal

O PRODUTOTEM MUITO BOM DESEMPENHO

UTILIZO UMA PICADORA IGUAL A ESTA À VÁRIOS ANOS PARA PICAR FRUTOS SECOS. BOM DESEMPENHO. VOU ADUIRIR OUTRA PARA OS MEUS SOGROS..

Vorteile

FACIL DE UTILIZAR

Nachteile

NÃO ENCONTRO

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Coleção Daily HR1393/00 Picadora verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Coleção Daily HR1393/00 Picadora verfasst

10/12/2021

Portugal

Portugal

trata-se de um produto bastante pratico

o que adoro neste produto é que , para além do resultado irrepreensível, é extremamente pratico para desmontar e lavar, num instante fico despachada!

Vorteile

leve e prático

Nachteile

não encontrei nenhuma até agora

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Coleção Daily HR1393/00 Picadora verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Coleção Daily HR1393/00 Picadora verfasst

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