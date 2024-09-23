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450 W
0,7 L
Kunststoffschüssel
2 Klingen
Großer 0,7-l-Behälter mit 0,5 l Nutzvolumen.
Leichte Bedienung durch einfaches Herunterdrücken
4.3
von 5
26
Bewertungen
88%
empfehlen dieses Produkt.
marcos27pt
23/09/2024
Portugal
Onde acho a peça que fica entre o motor e a lamina
A picadora vem 4 peças separadas, tenho tudo exceto a parte que fica embutida no copo para encaixar o motor onde eu consigo comprar?
Diese Bewertung wurde für Coleção Daily HR1393/00 Picadora verfasst
Diese Bewertung wurde für Coleção Daily HR1393/00 Picadora verfasst
VITORINO
12/03/2022
Portugal
O PRODUTOTEM MUITO BOM DESEMPENHO
UTILIZO UMA PICADORA IGUAL A ESTA À VÁRIOS ANOS PARA PICAR FRUTOS SECOS. BOM DESEMPENHO. VOU ADUIRIR OUTRA PARA OS MEUS SOGROS..
Vorteile
FACIL DE UTILIZAR
Nachteile
NÃO ENCONTRO
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Coleção Daily HR1393/00 Picadora verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Coleção Daily HR1393/00 Picadora verfasst
Tete21
10/12/2021
Portugal
Teil der Aktion
trata-se de um produto bastante pratico
o que adoro neste produto é que , para além do resultado irrepreensível, é extremamente pratico para desmontar e lavar, num instante fico despachada!
Vorteile
leve e prático
Nachteile
não encontrei nenhuma até agora
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Coleção Daily HR1393/00 Picadora verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Coleção Daily HR1393/00 Picadora verfasst