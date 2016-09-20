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Eingestellt
HR1399/80
Genießen Sie jeden Tag selbstgemachte Speisen
Mit dem Philips Zerkleinerer können Sie alles zerkleinern, was Sie möchten. Von Gemüse bis zu harten Nüssen – alles im Handumdrehen. Dank der Bedienung durch Herunterdrücken und der stabilen Glasschüssel war es noch nie so einfach, gesunde und köstliche Speisen selbst zuzubereiten!
500 W
1 l
Glasschüssel
2 Klingen
Einfache Steuerung mit nur einer Hand dank Drucktasten.
2.0
von 5
7
Bewertungen
RecensioniProdotti
20/09/2016
Italia
Ottimo
dovrebbero risultare due lame, mentre nella confezione, se ne trova solo una un suggerimento: se fosse possibile fare il coperchio in vetro invece che in plastica trasparente in modo che sia igienico e non si deteriori facilmente
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Viva Collection HR1399/00 Tritatutto verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Viva Collection HR1399/00 Tritatutto verfasst
cepe
22/02/2014
Österreich
Gute Leistung - schlechte Handhabung
Das Gerät leistet gute Arbeit: neben hartem Käse (Parmesan) habe ich auch Fleisch erfolgreich gehackt. Das Design gefällt mir, aber der Motor flutscht immer ab der Hand. Da täte ein besserer Griff einiges erleichtern! Zudem ist es schwierig, die richtige Position des Motors zu finden, damit das Gerät auch läuft. Da brauchts Geduld und Glück, nicht gerade praktisch für einen Küchenhelfer :(
Diese Bewertung wurde für Viva Collection HR1399/80 Zerkleinerer verfasst
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Zoektnieuweblender
18/10/2015
Nederland
Handig in gebruik, maar niet schoon te krijgen
Handige machine. Snijdt goed en heeft aan fraai design. Helaas is er voedsel in de deksel terecht gekomen, op een plek waar ik niet meer bij kan (bij het zwarte gedeelte in de doorzichtige deksel). Het blijft in de kan aanwezig. Verder is het koppelpunt op de motor altijd vies. Ragertjes zijn het enige waarop ik de uitholling deels kan schoonmaken. De motor mag volgens de gebruiksaanwijzing NIET in de vaatwasser. Het te bereiden voedsel komt wel flink met het koppelpunt in aanraking. Gelet op voedselbereiding voor mijn peuters, heb ik de machine nu in de kast staan en ben op zoek naar een alternatief. Toch wel zonde!
Diese Bewertung wurde für Viva Collection HR1399/80 Hakmolen verfasst
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