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HR1399/80
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Kann ich die Glasschüssel noch sicher verwenden, auch wenn sie einen Sprung hat?
Welche Mengen kann ich mit diesem Gerät verarbeiten?
Wie kann ich Verfärbungen auf Kunststoffteilen entfernen?
Kann ich kochend heiße Flüssigkeiten in die Schüssel geben?
Kann ich den Philips Zerkleinerer-Behälter in der Mikrowelle verwenden?
Wie kann ich den Geruch bei meinem Philips Zerkleinerer loswerden?