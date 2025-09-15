Dieses Produkt ist für eine Umsatzsteuerermäßigung qualifiziert.
Leistungsstark, schnell, zuverlässig!
Dieser große und benutzerfreundliche Zerkleinerer ist der ideale Küchenbegleiter zur Zubereitung hausgemachter Mahlzeiten. Hacke und zerkleinere jede Zutat dank des leistungsstarken Motors, um deine Lieblingsdips ganz ohne Aufwand zuzubereiten.
Zerkleinerungsleistung in deiner Hand.
Schnelles und perfektes Zerkleinern dank des 500-W-Motors. Kreiere im Handumdrehen ein Gericht.
PowerChop Technologie für optimale Leistung beim Zerkleinern
Zerkleinere die weichen und harten Zutaten dank der PowerChop-Technologie, die Klingen, Schnittwinkel und innere Schüssel optimal kombiniert.
Bereite deinen Lieblingsdip in der Glasschüssel mit 2 Litern zu
Magst du Guacamole oder bist du ein großer Pesto-Fan? Du kannst alles in der großzügigen Glasschale mit einem Fassungsvermögen von 2 Litern zubereiten.
Zwei Geschwindigkeiten, doppelte Präzision!
Dank der 2 Geschwindigkeitsstufen kannst du deine Zutaten ganz einfach zerkleinern. Für ein grobes Zerkleinern verwende einfach die erste Stufe für ein paar Sekunden, während du mit der zweiten Stufe gleichmäßige Ergebnisse erzielen kannst.
Kein Ausrutschen mehr.
Zerkleinere mit einer Hand dank der Stabilität, die der Gummifuß unserem Zerkleinerer bietet.
Einfache Reinigung
Mach dir wegen der Reinigung keinen Kopf mehr. Sowohl die Schüssel als auch die Klingen sind spülmaschinenfest.
Ein Werkzeug, endlose Möglichkeiten!
Ob Dips oder Salate – dieser Zerkleinerer verarbeitet alle Zutaten ganz einfach. Du kannst ihn sogar zum Zerkleinern von Fleisch, zur Herstellung von Nussbutter oder für Soßen für deine ganze Familie verwenden.