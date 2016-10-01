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Avance Collection
Mixerzubehör
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Leckere hausgemachte Kuchen, Muffins und mehr
Bereiten Sie mit dem Mixerzubehör für den Philips Avance Speedtouch Stabmixer köstlichen hausgemachten Teig für jede Art von Kuchen, Muffins oder Pfannkuchen zu.
Schnelles Zusammensetzen mit nur einem Klick am Avance Speedtouch Stabmixer
Schnelles Zusammensetzen mit nur einem Klick am Avance Speedtouch Stabmixer
Qualitativ hochwertige Quirle aus Edelstahl
Mit diesen hochwertigen Edelstahlquirlen für das Mixerzubehör des Philips Avance SpeedTouch Handmixers können Sie ganz leicht Kuchen-, Muffin- und Pfannkuchenteig mischen. Sahne und Eier können auch schnell geschlagen werden.