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  • Standard Product Photo Philips Jamie Oliver Blender
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Eingestellt

Jamie Oliver-Standmixer

HR2172/00

3.9

| (7) Bewertungen

Außergewöhnlicher Mixer mit langer Lebensdauer

"Standmixer müssen nicht kompliziert sein – im Grunde dreht sich alles um Geschwindigkeit. Dadurch vermischen sich die Geschmacksrichtungen, und es entsteht eine glatte Oberfläche. Ich verwende meinen Standmixer für alles: von Teig und Soßen bis hin zu Suppen und Smoothies". Jamie O.

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Mit ultrascharfem, titanbeschichtetem 5-Sterne-Messer

Außergewöhnlicher Mixer mit langer Lebensdauer

  • 600 W

  • Hochwertiger Glasbehälter (2 l)

ProBlend 5-Technologie mit optimaler Leistung für das Mixen

ProBlend 5-Technologie mit optimaler Leistung für das Mixen

Innovative ProBlend 5-Technologie mit optimaler Leistung für das Mixen stellt fein gemixte, gleichmäßige Ergebnisse sicher.

Zwei Geschwindigkeiten und eine Impulsfunktion

Zwei Geschwindigkeiten und eine Impulsfunktion

Dieses Philips Jamie Oliver-Gerät verfügt über ein besonders benutzerfreundliches Drehrad – wählen Sie 1 für niedrige Geschwindigkeit und 2 für maximale Geschwindigkeit. Die Impulsfunktion eignet sich perfekt zum Zerkleinern von Eis oder Sicherstellen, dass alle Zutaten vor dem Mixen gut verteilt sind.

Langlebige gezackte 5-Sterne-Messer mit Titanbeschichtung

Langlebige gezackte 5-Sterne-Messer mit Titanbeschichtung

Der neue Philips Jamie Oliver-Mixer bietet besonders harte Messer mit Titanbeschichtung, damit die gezackten Messer länger scharf bleiben. Dank des 5-Sterne-Messers bereiten Sie im Handumdrehen Teige, Soßen und Smoothies zu und haben Tag für Tag das gute Gefühl, Ihrer Familie gesunde und köstliche Mahlzeiten zu servieren.

Technische Daten

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Bewertungen

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3.9

von 5

7

Bewertungen

1

24/04/2015

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

Maalt fruit prima fijn

Maalt fruit prima fijn, grotere stukken peer of appel geen enkel probleem

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HR2172/00 Jamie Oliver Blender verfasst

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24/04/2015

Nederland

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28/12/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό μηχάνημα

Το χρησιμοποιώ δυο χρόνια και είμαι απόλυτα ικανοποιημένη. Δυστυχώς, έπαψε να λειτουργρεί, λόγω υπερθέρμανσης και δεν βρήσκω να το αγοράσω ξανά.

Vorteile

Μεγάλη χωριτικότητα

Nachteile

Δύσκολο άδειασμα.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HR2172/00 Μπλέντερ Jamie Oliver verfasst

Datum der Verwendung 2019-12-28

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Diese Bewertung wurde für HR2172/00 Μπλέντερ Jamie Oliver verfasst

Datum der Verwendung 2019-12-28

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