Avance Collection

2 verschiedene Formaufsätze: Muschelnudeln und Paccheri

Es sind 2 Formaufsätze im Lieferumfang enthalten, einer für Muschelnudeln und einer für Paccheri. Um deine Lieblingsnudelformen herzustellen, bringe einfach den gewünschten Formaufsatz am Pastamaker an, und der Pastamaker erledigt dann den Rest für dich. Genieße frische, leckere Pasta ganz einfach zu Hause!