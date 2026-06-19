Avance Collection

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HR2490/00
Muschelnudeln und Paccheri
Muschelnudel-Formaufsatz
Paccheri-Formaufsatz
2 Formaufsätze
Es sind 2 Formaufsätze im Lieferumfang enthalten, einer für Muschelnudeln und einer für Paccheri. Um deine Lieblingsnudelformen herzustellen, bringe einfach den gewünschten Formaufsatz am Pastamaker an, und der Pastamaker erledigt dann den Rest für dich. Genieße frische, leckere Pasta ganz einfach zu Hause!
Die Formaufsätze verfügen über ein Pressloch im einzigartigen Design, das für eine gleichmäßige und konsistente Ausgabe sorgt.
Ein einzigartiger Design-Schneider für perfekt geformte Pasta
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